Périgueux : un nouveau centre d'hébergement d'urgence pourra accueillir 62 personnes

Finis les chalets et les bungalows en piteux état près de la Filature pour l'hébergement d'urgence à Périgueux, les personnes ou les familles sans domicile ont désormais de quoi passer quelques nuits tranquilles dans des locaux tout neufs. Construits à partir de containers recyclés, ils ont été assemblés, aménagés par l'agence parisienne d'architecture "Moonarchitectures". Son fondateur Guillaume Hannoun a déjà conçu ce genre de projets à Paris: Une majeure partie du bâtiment est conçue dans un atelier, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. On a démarré en janvier et on a fini en juillet, malgré les deux mois de Covid.

Des parties communes pour renouer le lien social

Dans le bâtiment réservé aux familles tout est adaptable , il y a de nombreuses parties communes permettant aux personnes à la rue depuis longtemps de renouer un lien social défait. Les associations qui viennent aussi en aide aux populations accueillies ont désormais leurs bureaux sur place, leurs salles de réunion. Cela devrait faciliter leur travail

Une capacité d'accueil doublée

Une trentaine de personnes sans domicile fixe étaient accueillies dans les anciens hébergements en très mauvais état. Soixante deux personnes pourront dormir dans les nouveaux locaux désormais.

Les anciens logements accueillaient jusqu'à trois personnes par bungalow © Radio France - Valérie Déjean

Dès l'ouverture, le nouveau bâtiment pouvant accueillir des personnes isolées avec animaux a fait le plein. Anrifan, jeune réunionnais de 25 ans a vu la différence: .Avant on était dans un mobil home, on était deux parfois trois, mais maintenant chacun a sa chambre, on est seul. On peut récupérer les clefs, on peut rester là manger. On est plus à l'aise ici parce que là-bas, l'hiver il faisait froid! Les animaux sont aussi accueillis et un petit chenil de jour pourrait être installé dans un des chalets restant, les autres seront démontés et récupérés.

Des relations de voisinage moins tendues

Même les conflits, les problèmes de violence se sont apaisésJj depuis l'installation dans ces nouveaux locaux. Le bénéfice est évident pour Jean Louis Reynal coprésident de la Halte 24, l'association en charge de cet hébergement: Elles arrivent à dormir sereinement sans être dans la crainte de devoir partager leur chambre ou leur Mobil home avec quelqu'un qu'elles ne connaissent pas et qui peut être dangereux ou incommodant à un moment donné.

Les nouvelles chambres d'hébergement de l'Hesta à Périgueux © Radio France - Valérie Déjean

Un autre accueil pour les familles

Un deuxième bâtiment, avec des appartements plus grand devraient accueillir des familles dans les jours qui viennent. En tout 62 personnes trouveront à l'Hesta un peu de répit, c'est deux fois plus que dans les anciens chalets. Le projet d'un montant de 2 millions 6 a été financé par l'état, le département, la communauté d'agglomération de Périgueux et la ville qui va créer un accès. Le budget de fonctionnement (de 515 000 euros ) est pris en charge par l'état. Domofrance en est l'acheteur bailleur. Désormais, la Dordogne dispose d'un parc d'hébergement de 146 places.