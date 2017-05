Périgueux : un passage piéton arc-en-ciel pour sensibiliser à la cause LGBT

Le passage piéton a été inauguré mercredi 17 mai 2017 par la municipalité de Périgueux, en Dordogne, à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.

L'homophobie, "c'est toujours d'actualité", rappelle Cédric Testud, du collectif LGBT (lesbien, gai, bi et trans) de Dordogne, mercredi matin sur France Bleu Périgord. C'est tout l'intérêt de cette journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.

Pour sensibiliser, le collectif a proposé à la municipalité de Périgueux de peindre un passage piéton aux couleurs de l'arc-en-ciel, celles du drapeau LGBT. "La mairie a accepté de suite", se réjouit-il. Le passage piéton a été inauguré dans la matinée, entre la place André Maurois et la rue de la République, en présence de Laurent Mossion, le premier adjoint chargé des affaires générales, des ressources humaines et de la sécurité publique, et de Natacha Mayaud, adjointe à l'éducation, à l'enfance et à la jeunesse.

A première vue, les passants ne comprennent pas le message

"On trouvait que c'était un symbole qui se faisait dans beaucoup d'autres pays, Etats-Unis, Angleterre, Canada, et on s'est dit que ca n'avait pas encore été fait en France", remarque le militant.

Mais les badauds se rendant au marché, sur la place Bugeaud, ne comprennent pas tous, du premier coup, la cause que ces couleurs défendent. "C'est parce qu'elles sont fluorescentes la nuit", pense savoir Dominique. "C'est pour que ça saute davantage aux yeux, et je trouve que c'est très joli, c'est très gai", juge Annie.

Je me suis dit que c'était un truc fait par la municipalité pour le marché. - un jeune Périgourdin

C'est seulement après explications qu'ils comprennent qu'il s'agit du drapeau LGBT. "Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui va avec, estime Romerick. Je trouve que c'est dommage de ne pas être plus informé que c'est aujourd'hui", la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.

Après explications, "une bonne initiative"

"Je trouve ça sympa de faire un petit rappel aux gens, pour leur rappeler certaines causes importantes, comme l'acceptation de tous malgré les idées de chacun", commente Tixie.

"Quand on voit que certaines personnes, du fait de leur orientation sexuelle, sont discriminées dans la rue, ou alors se font carrément agressées, se désespère Romerick, ça pose un problème, surtout dans un pays comme la France."

Augmentation des actes homophobes depuis quatre ans

Selon Cédric Testud, "depuis 2013, il y a eu 20 % d'augmentation des actes homophobes". "Les réseaux sociaux sont de bons alliés du public homophobe, ajoute-t-il. Mais c'est surtout dans le milieu familial ou dans celui du travail que c'est encore ressenti", continue l'invité de France Bleu Périgord, en mentionnant les nombreux homosexuels ou transsexuels qui sont exclus de leur domicile familial, les promotions professionnelles qui ne seraient pas accordées.

Avant de contineur sa route, Emeline prend le passage piéton en photo. "Je le trouve vraiment joli leur drapeau et c'est pour le montrer à mon ami gay, parce que je ne sais pas s'il est au courant", sourit-elle. Les couleurs du passage piéton ne devrait rester que quelques jours, "pour des raisons de sécurité" selon le collectif LGBT.