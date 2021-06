Périgueux : les habitants de la rue Combe des Dames se mobilisent face à un projet immobilier

C'est un projet qui inquiète. Un comité d'habitants vient de se créer rue Combe des Dames à Périgueux pour s'opposer à un projet immobilier. L'un des rares terrains encore vierge de toutes constructions, dans cette rue étroite et encaissée dans la vallée, a été racheté par un promoteur. Plusieurs dizaines de logements pourraient voir le jour ce site escarpé de plus de 12.000 m².

"Une aberration totale"

"C'est un non-sens écologique, rappelle Florian un habitant membre du comité. La rue est déjà encombrée. Il n'y a que deux issues. Rajouter des logements en plus, c'est une aberration totale." Il dénonce également avec les autres opposants au projet l'impact sur la biodiversité en détruisant ce bois. Ils rappellent que ces arbres évitent le ruissellement de l'eau de pluie lors des orages, offrent aussi une respiration dans cette rue urbanisée et enclavée.

Les membres du comité demandent à la mairie de sauver ce site. "Ce bois, c'est une chance pour Périgueux, explique Nicole. Il faut en faire une zone naturelle, dans laquelle on pourrait tous se promener. Cela serait beaucoup plus intéressant que de construire des logements, car des logements on peut en faire ailleurs."

Le promoteur immobilier DomoFrance a racheté ce terrain boisé de plus de 12.000 m² © Radio France - Theo Caubel

Pour faire passer leur message, une pétition est lancée et des tractages ont lieu tous les samedis sur le marché de Périgueux. Une première réunion avec la mairie a eu lieu début juin sur ce sujet.

Aucun permis de construire déposé à ce jour

De son côté, la maire de Périgueux précise qu'à ce jour aucun permis de construire n'a été déposé pour ce projet. Delphine Labails ajoute qu'elle va rencontrer le promoteur DomoFrance notamment pour parler de la taille du projet. Mais elle ne souhaite pas une modification du Plan local d'urbanisme intercommunal pour ce terrain.

Contacté par France Bleu Périgord, le promoteur n'a pas souhaité répondre à nos questions, précisant qu'un "point est en cours sur ce dossier".