Périgueux : un rassemblement contre l'utilisation du 49.3 par le gouvernement

"Non à la réforme des retraites, non à l'utilisation du 49.3", c'est le message qu'ont souhaité faire passer la centaine de personnes réunie ce lundi soir dans les rues de Périgueux. Un appel à la mobilisation avait été lancé par l'intersyndicale, deux jours après l'annonce du gouvernement de recourir au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale.

"On sent un élan des citoyens"

"C'est rare qu'à la bourse du travail on reçoive des appels avec des gens qui demandent s'il y a une manifestation ce soir. On sent un élan de citoyens qui ne sont pas habitués aux manifestations mais qui se mobilisent", fait remarquer Corinne Rey, secrétaire générale de l'union départementale de la CGT en Dordogne. Jean-Michel, un manifestant, partage lui le même constat. "La mobilisation de ce lundi s'est faite en pleines vacances scolaires et elle a été organisée en deux jours. _Quand je vois ça, j'ai espoir_", reconnait-il.

Car pour l'ensemble des manifestants, la contestation n'est pas prête de s'arrêter, même avec le recours au 49.3. "Historiquement, on a vu des lois qui ont été votées puis le gouvernement de l'époque a dû reculer", rappelle Benjamin un autre manifestant.

De nouveaux rassemblements déjà prévus

Les syndicats ont pris la parole devant le palais de Justice avant de s'élancer sur le boulevard © Radio France - Théo Caubel

D'ailleurs, l'intersyndicale compte continuer à mettre la pression au gouvernement. De nouveaux rassemblements sont prévus ce mardi à 17h30 devant la préfecture et les sous-préfectures de Périgueux, Sarlat et Bergerac. Une mobilisation est également annoncée ce vendredi à Périgueux contre la réforme des retraites dans le cadre de la journée des Droits des femmes.