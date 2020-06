Périgueux : un rassemblement en hommage à George Floyd ce samedi matin

Le sujet du racisme et des violences policières gagne la France et même Périgueux après la mort de George Floyd, cet afro-américain tué par un policier blanc lors d'une arrestation. Ce samedi matin, un hommage était organisé par l'artiste et philosophe, Karine Delcros, dans les rues de Périgueux, sur les places du marché.

Dénoncer le racisme et les violences policières

Une larme dessinée sur la joue et un mégaphone à la main, elle a lu un texte pour dénoncer le racisme et les violences policières. Elle terminera son discours en posant un genou à terre et en levant le point, un geste devenu le symbole de la contestation.

Ils étaient plus d'une quarantaine à écouter Karine Delcros place de l'ancien Hôtel de Ville ce samedi matin © Radio France - Théo Caubel

"La brutalité policière reste trop souvent impunie que ce soit aux Etats-Unis mais aussi en France. Et c'est ce que j'entends dénoncer car ça nous concerne tous. Et même si c'est moins flagrant à Périgueux, on n'est pas en dehors du monde et on doit prendre, par rapport à ce monde-là, nos responsabilités", explique Karine Delcros.