Périgueux : "un village des restaurateurs" pendant le confinement

C'est une nouvelle adresse à Périgueux pendant le confinement ! La maison du Pâtissier, place Saint-Louis, accueille des restaurateurs depuis ce mercredi. Alors pas question de s'asseoir à une table pour déguster les bons petits plats mais plutôt les acheter pour les manger à la maison. Une dizaine de restaurateurs participent à l'opération.

Une dizaine de restaurateurs rassemblés

"Ce n'est pas dans notre ADN de rester à ne rien faire, explique Philippe Aerts du 66 Green. Quand on nous dit réouverture le 20 janvier, on ne s'imagine pas rester chez nous à attendre. On avait mis en place la vente à emporter chacun dans notre coin. Mais c'est un peu pénible pour nous car on est un peu seul. C'est pénible aussi pour les clients, car ils doivent prendre ce qu'on a préparé ou rien."

Avec ce "Village des restaurateurs", le choix est varié. Risottos, veloutés, poissons, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Parmi les restaurants participant à l'opération, on retrouve : le 66 degrés, le Buffet de la gare, le Café de la place, Chez Wouam, le Clos Saint-Front, Hercule Poireau, le 66 Green, l'Eden et le Vieux Logis. Les professionnels qui souhaiteraient rejoindre le projet doivent appeler le 06.32.53.12.39.

Reste désormais à se faire connaître. Rare sont les clients qui ont osé s'aventurer ce mercredi. Le "village des restaurateurs" est ouvert de 10h30 à 13h et de 17h30 à 20h du mardi au samedi. L'opération doit durer au moins jusqu'au 20 janvier.