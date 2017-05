Dordogne : des pompiers de 12 ans en compétition à Périgueux

Ils venaient des quatre coins du département. 200 jeunes pompiers se sont affrontés dans une compétition sportive et technique.

Ce samedi, plus de 200 jeunes sapeurs pompiers s'affrontent dans une compétition départementale. Ils ont entre 12 et 17 ans et la plupart veulent devenir de vrais pompiers volontaires plus tard. Toutes les équipes de casernes, Périgueux, Montpon ou encore Vallée de la Vézère ont participé. Bergerac, vainqueur de l'année dernière remet d'ailleurs son titre en jeu.

Lancée d'eau, installation du matériel, déploiement de la grande échelle... les apprentis pompiers doivent réussir des manœuvres incendie effectuées sur le terrain par les professionnels.

Les juges sont de vrais pompiers professionnel © Radio France - Charles de Quillacq

Une vocation

Le cursus des jeunes sapeurs pompiers peut commencer dès l'âge de 12 ans. Les jeunes, s’entraînent une fois par semaine, souvent le mercredi ou le samedi. Ils y apprennent les gestes de premier secours, les techniques pour endiguer un départ d'incendie, mais c'est aussi l'occasion de faire du sport. Être pompier, c'est avant tout avoir une condition physique optimale. A la fin, les apprentis ont la possibilité de passer un brevet pour enfin devenir des vrais pompiers volontaire.

La compétition se déroule jusqu'à 16h30 sur les terrains de sport de la Grenadière, à Périgueux. La remise de prix est à 17 heures. Alors Bergerac restera-t-il champion ?