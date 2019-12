Périgueux : une vente de gâteaux sur le marché pour le Noël des plus démunis

Périgueux, France

"Tout le monde a droit à son Noël". Sur le stand de La Maison 24, Marie-Jo, une passante, a acheté des pâtisseries orientales pour soutenir la cause. Pour la sixième année consécutive, l'association d'aide alimentaire et de soutien aux personnes en difficulté a vendu des gâteaux sur le marché de Périgueux ce samedi 21 décembre. L'objectif est de récolter des fonds afin de financer un goûter de Noël pour les plus démunis (location du local, achat des aliments etc.)

Il se tiendra le 25 décembre à la salle du Lux au quartier Saint-Georges à Périgueux. Au programme, des animations pour les enfants et bien sûr le Père Noël qui distribuera les cadeaux. Sur les 700 bénéficiaires de l'association, 200 d'entre eux vont participer à l'événement dont une centaine d'enfants. Parmi eux, des Périgourdins touchés par des difficultés financières mais aussi des réfugiés soutenues par la Cellule référence migrant.