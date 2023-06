Permis à 17 ans : "On va manquer d'inspecteurs" alerte une responsable d'auto-école du Pas-de-Calais

La première ministre Elisabeth Borne doit l'annoncer la semaine prochaine : les jeunes seront bientôt autorisés à conduire une voiture seuls à partir de 17 ans, et non plus 18 ans comme actuellement. Cette mesure fait partie d'un nouveau plan jeunesse porté par le gouvernement. "L'idée n'est pas mauvaise, assure sur France Bleu Nord Marie-Françoise Le Berre, responsable régionale du syndicat d'auto-écoles Mobilians-ESR. Mais il faudrait des inspecteurs en quantité pour faire passer le permis à ces élèves."

Car la situation est déjà tendue actuellement, selon cette patronne d'une auto-école à Lens. "Dans le Pas-de-Calais, c'est à peu près correct car il y a assez d'inspecteurs. Mais dans le Nord, il y a un manque effectif. 25% des inspecteurs sont en arrêt maladie en ce moment, et avec les congés qui commencent, ils ne sont plus que 50% sur le terrain."

Quatre à 6 mois pour passer son permis

Et la réforme ne va pas aider estime Marie-Françoise Le Berre. "Actuellement, on est entre 4 à 6 mois pour se former jusqu'à l'examen du permis. Et ça va rallonge encore plus les délais. Si tous les jeunes décident de passer leur permis à 17 ans, on ne pourra pas les faire passer."

"Pour qu'on puisse suivre, il faudrait former davantage d'inspecteurs pour nous en envoyer quantité, reprend la responsable syndicale. Là il y en a 100 de prévus, et ce ne sera pas suffisant."