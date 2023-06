Permis à 17 ans : "On va voir, ca mérite d'être complété" selon un patron d'auto-écoles en Seine-Maritime

Dès le 1er janvier prochain, l'âge pour passer le permis de conduire est abaissé à 17 ans. Actuellement, les jeunes peuvent passer le permis B à 17 ans, mais doivent attendre 18 ans pour être seuls au volant. Pour le vice-président normand de Mobile, première organisation professionnelle des écoles de conduite en France, "c'est une mesure qui mérite d'être complétée pour être réellement séduisante. Elle a pour le moment été lancée de façon générale."

Selon Lorenzo Lefebvre, patron aussi de cinq auto-écoles en Seine-Maritime et invité de France Bleu Normandie ce jeudi, "l'un des points essentiels, c'est la sécurité routière, la Première ministre annonce que dans les pays où le permis est déjà à 17 ans, ça n'a pas engendré de problèmes de sécurité routière. Par contre, quand on regarde de près, on se rend compte que ces pays ont une seconde phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'après le permis, les jeunes doivent revenir dans les écoles de conduite pour avoir des cours théoriques sur le comportement. On n'a pas ça en France et je pense qu'on ne peut pas faire un coup de poker sur la vie des jeunes." Lorenzo Lefebvre espère que le comité interministériel de la sécurité routière qui se réunit en juillet apportera des mesures "pour solidifier la formation."

Ensuite, en terme de faisabilité de le la mesure, "l'Eure par exemple est déjà sous tension pour le passage aux examens du permis de conduire. Si j'étais un peu démagogique, je pourrais vous dire que ça va faire 800 000 personnes en plus en 2024 qui vont venir passer l'examen, c'est-à-dire qu'on va doubler le nombre de personnes qui vont passer l'examen sans rien doubler d'autre. La réalité, c'est que ça va être lissé sur les trois ou quatre prochaine années. On va avoir 20 à 30 % d'examens supplémentaires sur cette période-là. J'imagine bien que quand le gouvernement sort une telle mesure avec tant de conséquences, on aura rapidement une annonce sur un recrutement important d'inspecteurs des permis de conduire pour pallier à ce problème."

Pour Lorenzo Lefebvre, cette mesure ne sort pas de nulle part. Malgré tout, dit-il, "on va voir, et c'est pour ça que c'est à l'horizon 2024. On va avoir des annonces supplémentaires : j'ai envie de dire ça va être un peu la cuisine pour la rendre applicable. Après, si je devais ajouter un troisième point qui me dérange un peu plus, c'est surtout sur la sémantique, c'est-à-dire qu'on dit faciliter le permis de conduire. Moi, je veux bien, mais c'est changer les critères du permis de conduire, c'est pas vraiment le faciliter."

Il pointe du doigt le "financement du permis de conduire, c'est ça le vrai problème. Ce n'est pas de savoir si on le passe à 17 ans ou 18 ans. Si je n'ai pas les moyens de financer ma formation au permis de conduire que j'ai 17, 18, 19 ou 20 ans. Vous savez, la moyenne, c'est 21 ans aujourd'hui à laquelle on passe le permis. Donc on est surtout sur un problème de financement. Alors, l'aide de 500€ pour les élèves en lycée professionnel, ça représente à peu près 150 000 personnes par an. Mais moi, je ne sais pas quoi dire aux 750 000 autres qui vont se présenter dans les écoles de conduite et à qui on va dire, vous n'avez pas le droit parce que vous avez choisi une autre filière. Nous, on avait proposé la portabilité ou la cession du CPF des parents vers les enfants. Le CPF est très peu utilisé aujourd'hui en France et ça permettrait de régler un certain nombre de cas, de problèmes pour les personnes et surtout de consacrer les aides existantes existantes aux gens dont les parents n'ont pas de CPF ou les parents n'ont rien du tout. Et donc là, on serait plus équitable. Ce serait vraiment une facilitation."

Pour Lorenzo Lefebvre, il est impossible pour les auto-écoles de baisser leur prix. "Le permis aujourd'hui, il tourne aux alentours de 1 800 €. On est en moyenne, autour de 30 à 35 h de conduite., Aujourd'hui, 1h de conduite, c'est entre 50 et 60 €. Il n'y a aucune profession dans la formation ou dans les services qui vous facturent 50 à 60 euros de l'heure quand on a une voiture, un enseignant, une assurance, des charges sociales. Les écoles de conduite sont déjà au plus bas. Ce sera très compliqué de trouver des moyens de baisser les prix aujourd'hui. Le permis en France est un des moins chers d'Europe. Par contre, il a un coût fort pour les pour les familles et c'est là où il faut travailler, c'est comment on peut réduire le reste à charge. C'est surtout ça qu'il faut faire."