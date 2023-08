Permis de conduire à 17 ans : les auto-écoles attendent les précisions du gouvernement

"Pour l'instant, on attend" ! Aurélien Lepain, le gérant de LM auto-école qui possède deux agences au Mans, est bien embêté pour répondre aux questions des futurs candidats et de leurs parents. "On reste prudent car pour l'instant on est dans le flou. On n'anticipe pas trop les inscriptions pour le moment".

Trois mois après l'annonce d'Elisabeth Borne, il y pourtant des demandes. "On croule dessous" affirme même Lara Tinard, gérante de l'auto-école Forget-Tinard au Mans. "Elisabeth Borne a parlé une mardi soit, je crois, le mercredi matin à 9 heures, le téléphone, il faisait que de sonner. Encore aujourd'hui, on a des demande de renseignements. c'est devenu un truc de fou" ! Sauf que pour l'instant, pas question de prendre d'inscription. "Cela ne sert à rien"

Les auto-écoles dans le flou

Pourquoi le décret tarde à venir. "On ne sait pas vraiment" reconnait Aurélien Lepain. "Passer le permis à 17 ans, çà modifie aussi sans doute l'âge des inscriptions. Actuellement, on peut s'inscrire dès 17 ans pour passer le permis à 18. Donc on va sans doute ouvrir les inscriptions plus tôt. Il y a aussi la question de la conduite accompagnée. Notre crainte et c'est déjà le cas, c'est que des parents se disent pourquoi mon enfant ferait la conduite accompagnée alors qu'il peut passer le permis dès 17 ans? Nous leur conseillons de ne pas abandonner cette option (conduire à partir de 15 ans accompagné d'un adulte), car cela reste plus sécurisant, quand le jeune est lâché seul sur la route".

Les jeunes permis ont proportionnellement plus d'accidents que le reste des conducteurs

Car ce qui fait débat dans cette mesure, c'est bien l'âge des candidats. Certaines associations de prévention routière redoutent une hausse du nombre d'accident. Les jeunes conducteurs (18 - 25 ans) représentent 8% de la population mais ils constituent 18% des morts sur la route.

Aurélien Lepain, très favorable au permis à 17 ans, se veut rassurant. "La maturité n'est pas une question d'âge. On observe que la plupart des jeunes arrivent à se responsabiliser assez tôt. C'est aussi notre rôle, moniteurs d'auto-écoles, de les accompagner et de leur faire prendre conscience des autres autour d'eux". Mais qui est responsable en cas d'accident ? Le jeune de 17 ans ou ses parents ? C'est aussi pour cela sans doute que le décret d'application tarde à être signé. Il y a aussi des questions d'assurance avance Lara Tinard.

L'un des objectifs de cette réforme est de favoriser la mobilité des jeunes et notamment des apprentis ou de ceux qui cherche du travail et qui ont besoin d'une voiture pour se déplacer. C'est le cas en campagne 77 % des 18-24 ans de milieu rural sont titulaires du permis contre 65 % des jeunes habitants des villes moyennes, selon l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep). Aurélien Lepain confirme cette tendance. "On a deux agences, l'une en ville et l'autre à la périphérie du Mans où il y a plus de demandes. Les candidats vivent dans des secteurs moins bien desservis par les transports en commun. Dans l'agence du centre ville, on observe qu'il y a moins d'urgence à passer le permis à 18 ans".

Y aura-t-il assez de moniteurs et d'inspecteurs pour absorber le surplus de candidats ?

Laura Tinard en doute. "On est déjà en pénurie de moniteurs et d'inspecteurs. Cela va être compliqué" selon la gérante de l'auto-école Forget-Tinard au Mans. Aurélien Lepain est plus optimiste. "C'est vrai que l'équipe se porte plutôt bien chez LM auto-école mais c'est une profession qui est un peu en tension. Il y a un peu moins de candidats au métier de moniteur. Ce qui explique aussi l'attente pour passer sa formation". En Sarthe, Il faut compter deux à trois mois en moyenne avant de pouvoir passer l'examen selon Aurélien Lepain. Ce qui correspond à la moyenne régionale.

L' interview d'Aurélien Lepain, gérant de LM auto-école au Mans