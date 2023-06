Permis de conduire à 17 ans : une mesure bienvenue pour les jeunes de Dordogne

En Irlande et en Slovaquie, les jeunes de 17 ans peuvent déjà conduire seuls. Aux Etats-Unis, il est même possible de conduire dès 16 ans

Il y a trois semaines, le groupe Les Républicains avait déposé une proposition de loi fixant à 16 ans l'âge pour passer le permis de conduire. Pour le gouvernement, ce sera plutôt 17 ans. Cette mesure pourrait être annoncée dans huit jours par la première ministre, Elisabeth Borne, lors de la présentation du plan pour la jeunesse du gouvernement issu du Conseil national de la refondation dédié à la jeunesse.

Lou, 15 ans en troisième, attend sa mère à l'église de Campsegret, une petite commune située à 20 minutes en voiture au nord de Bergerac. "Tout est à Bergerac. À Campsegret ou dans les petits villages, il n'y a pas grand-chose. Bergerac, c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de choses. Donc avoir le permis de conduire, ce serait un plus, une chance pour les jeunes."

Quelques minutes plus tard, sa mère, Laëtitia, arrive avec son SUV pour l'emmener à ses activités. "Moi, ici, le mercredi après-midi, c'est souvent taxi. Donc si elle pouvait conduire un peu plus tôt... Et puis pour ses études plus tard, cela pourrait être une bonne chose."

Les parents "taxi" ou le scooter

Souvent, les parents font les navettes comme Laëtitia. Ils achètent parfois un scooter aussi à leurs enfants. À Douville, Lorenzo, 20 ans, a une voiture. Au lycée, il enfilait son casque été comme hiver. "Une fois, je suis arrivé avec mon manteau qui avait du gel dessus, parce qu'il faisait particulièrement froid ce jour-là. La voiture aurait clairement été un plus. On passait de trente minutes à quinze minutes de voiture avec la protection du vent, du froid etcétéra dans le principe, c'est mieux."

Gatien, 20 ans également, a le permis depuis un an. Il est pour cet abaissement de l'âge minimum, mais il se pose la question du financement de ce permis et de la voiture : "Il y a un point de vue effectivement, parce que pas tout le monde, à cet âge-là, a la maturité de travailler. On est dépendant de nos parents, nos familles... C'est un peu compliqué." Avant de devenir automobiliste, il avait un scooter. Mais sa mère, inquiète, s'arrangeait toujours pour l'amener quand même.