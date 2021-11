Permis de conduire : ça bouchonne dans le Finistère pour passer l'examen

"Il faut compter au moins six mois". Dans cette auto-école de Brest, il ne faut pas être trop pressé pour passer son permis. Depuis le premier confinement du printemps 2020, les délais s'allongent pour les candidats. Car les dates de passage perdues à cette période n'ont jamais été récupérées. Résultat, ça se bouscule pour passer l'examen. "On a de plus en plus de candidats, pas forcément plus de moniteurs ni plus de places pour passer l'examen. C'est parfois compliqué" constate Anaëlle Marcelier, en charge des dossiers des élèves à l'auto-école CityZen de Brest.

Depuis peu, le financement du permis de conduire est possible via le compte personnel de formation. "Beaucoup de gens viennent nous voir depuis, pour passer le permis via leur CPF", constate-t-on à l'agence CityZen auto-école de Brest. Des candidats plus âgés, plus pressés aussi parfois. Ces nouveaux futurs conducteurs viennent s'ajouter aux plus jeunes, de plus en plus nombreux. "On a de plus en plus de candidats, pas forcément plus de moniteurs ni plus de places pour passer l'examen. C'est parfois compliqué", ajoute Anaëlle Marcelier.

Pénurie de moniteurs à venir

Une hausse d'activité constatée également par Eddy Kermorgant, patron d'auto-école à Saint-Renan invité de France Bleu Breizh Izel mardi 30 novembre. "Les jeunes qui n'ont pas pu passer leur permis ou prendre des cours de conduite pendant les trois mois de confinement au printemps 2020 sont tous venus nous voir ensuite."

La dégradation de la situation sanitaire l'inquiète-t-elle ? "Un peu forcément, comme tout le monde. Mais pendant le confinement de novembre 2020, on était quand même parvenus à continuer à travailler et à présenter deux tiers de nos élèves."

Et gare à ceux qui ne réussiraient pas leur épreuve du premier coup, les délais pour le repasser s'allongent tout de suite. "Avant le Covid, on pouvait repasser l'épreuve dans les trois semaines. Maintenant, on est plutôt sur des délais d'un mois et demi à deux mois. Et plus on repasse l'épreuve, plus les délais s'allongent", remarque Richard Thomas, gérant des trois auto-écoles CER brestoises.

Si l'épidémie de coronavirus n'a rien arrangé, la problématique est structurelle selon lui. "Cela fait des années qu'on est en tension au niveau du nombre d'inspecteurs. Dès qu'il y a un souci, comme cette pandémie, ça vient aggrave rune situation préexistante". Aujourd'hui 16 inspecteurs officient sur le département. Et cette situation de tension semble par ailleurs partie pour durer, selon ces moniteurs, car le métier a de plus en plus de mal à recruter.