Permis de conduire et cartes grises : les démarches se font maintenant sur internet en Provence

Les guichets permis de conduire et cartes grises ferment dans le Var et les Bouches-du-Rhône, en ce début novembre. Les habitants de ces départements doivent maintenant faire leurs démarches en ligne.

Quelques minutes après être entré dans la préfecture du Var à Toulon, Gérard ressort agacé. "J’avais un ticket qui annonçait une heure d’attente. 50 personnes devant moi, une heure c’est le minimum. Du coup, je m’en vais, je me casse."

Les longues heures d’attente, c’est précisément ce que les décisions des préfectures provençales vont permettre d’éviter : les guichets permis de conduire et cartes grises ont fermé vendredi 3 novembre dans le Var et lundi 6 novembre dans les Bouches-du-Rhône. Depuis, ces démarches se font essentiellement sur internet.

Sur internet, c’est plus rapide

C’est une des mesures du "Plan préfectures nouvelle génération", qui concerne à la fois les préfectures et les sous-préfectures. Il faut maintenant se connecter aux sites demarches.interieur.gouv.fr et/ou ants.gouv.fr.

"Ces services en ligne présentent de nombreux avantages : sécurité, gratuité, gain de temps, accessibilité 7j/7 et 24h/24, traitement plus rapide des demandes [quatre jours au lieu de deux semaines] et, le cas échéant, possibilité de suivre l’avancement du dossier", précise un communiqué de la préfecture du Var, qui compte aussi faire des économies de temps et de personnel.

"Ça évite de se déplacer et de se taper une heure, 45 minutes, une demi heure de queue, c’est le bordel", félicite Teddy.

Et si on ne sait pas se servir d’internet ?

"Moi tout ce qui est internet, les cartes grises et tout, ça devient compliqué", regrette Sylvain. Il travaille dans le secteur de l’automobile et vient à la préfecture de Toulon depuis 30 ans pour faire des cartes grises.

Après les déclarations de revenus en ligne, les demandes d’allocations familiales en ligne, ou même les caisses automatiques en grande surface, "on a de plus en plus à faire à des machines ou des ordinateurs, renchérit David, et je trouve regrettable qu’on ne puisse plus avoir à faire à des gens, à des personnes".

On perd le contact humain petit à petit. - David

Avec "le contact humain, vous arrivez à vous expliquer, continue Sylvain. L’internet, faut s’expliquer avec l’écran".

Comment on fait quand il ne comprend pas, l’écran ? – Sylvain

"Ou alors on peut se faire aider par quelqu’un d’autre qui a un ordinateur. De la famille ou même un voisin", suggère Farid, auquel Moustapha semble répondre. "Choqué", il s’imagine déjà devoir aider tous ses proches. "Ça va être tendu pour mon père, s’il doit refaire faire sa carte grise. Ça va être la galère."

Des bornes et ordinateurs en préfecture

Néanmoins, pour ceux qui ne maîtrisent pas internet ou qui n’ont pas d’ordinateur personnel avec une connexion, il sera toujours possible de se rendre en préfecture pour faire les démarches en ligne.

Dans les Bouches-du-Rhône, des bornes sont mises en place. Dans le Var, des ordinateurs avec conseillés sont disponibles. Il est aussi possible de se rendre dans l’une des 15 maisons varoises de service au public.