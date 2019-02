Permis de conduire : faut-il instaurer une visite médicale obligatoire pour les personnes âgées ?

Faut-il instaurer une visite médicale obligatoire pour les conducteurs au-delà d'un certain âge ? Le débat est relancé après deux affaires d'accident de la route impliquant des personnes âgées au volant.

Marseille, France

Le mari de la reine Elisabeth II, le prince Philip ne sera pas poursuivi après son accident en janvier dernier. Âgé de 97 ans, ce pilote expérimenté et amateur de vitesse, était rentré en collision avec un autre véhicule, blessant sa conductrice. La semaine dernière, il a volontairement rendu son permis de conduire. Plus près de nous, il y a également l'histoire dramatique de cette jeune fille de 27 ans, amputée d'une jambe après avoir été fauchée par un conducteur de 92 ans en octobre dernier à Paris. Deux autres passants ont été blessés. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Des affaires qui relancent le débat sur les personnes âgées au volant. Faut-il instaurer une visite médiale obligatoire à partir d'un certain âge pour s'assurer des aptitudes du conducteur ?

Un débat récurrent

En France, le permis de conduire est attribué à vie et sans examen médical. Contrairement à certains de nos voisins européens. En Grande-Bretagne par exemple, le permis est renouvelé tous les trois ans sur questionnaire médical. L'Irlande et la Finlande imposent une visite médicale tous les deux à cinq ans Cette question autour de l'examen médial des conducteurs seniors revient régulièrement sur la scène législative francise. En octobre 2017, une proposition de loi a d'ailleurs été déposée par une députée du parti Les Républicains, Virginie Duby-Muller. Mais pour l'heure, la suspension du permis de conduire pour raison médicale ne peut advenir si le conducteur fait lui-même la démarche d'un contrôle.