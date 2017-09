Permis de conduire : les formalités se font désormais en ligne

La numérisation des papiers d'identité et autres titres administratifs se poursuit dans les préfectures. Après les cartes d'identité et les passeports en mars dernier, ce sont les permis de conduire qui ne seront plus délivrés dans les préfectures à partir du 1er octobre.

Plus besoin de faire la queue pendant des heures aux guichets des préfectures. Tout se fait désormais par ordinateur. Jusqu'à aujourd'hui, les guichets des services administratifs des préfectures sont ouverts trois demi-journées par semaine. A chaque fois, 400 à 500 automobilistes se présentent pour changer leurs papiers. Mais le temps d'attente peut dépasser deux ou trois heures. L'État poursuit son travail de dématérialisation des papiers administratifs, après les cartes d'identité et les passeports au mois de mars. Désormais, vous pourrez remplir les formalités sur le site permisdeconduire.ants.gouv.fr.

Des aides pour ces démarches

Des espaces numériques dédiés seront toujours disponibles dans les préfectures et les sous-préfectures pour finaliser vos demandes avec des agents de l'État. De leur côté, les auto-écoles sont invitées à faire ces démarches pour chaque client qui se présente au concours du permis de conduire.

Pour les cartes grises, les démarches seront elles aussi numérisées à partir du 1er novembre.