Permis de conduire : Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde - "L'Etat doit débloquer la situation"

France Bleu Gironde : Pourquoi ça bouchonne ainsi dans les auto-écoles ?

Nathalie Delattre : En principe ce sont 3.000 permis qui sont passés par mois en Gironde. Donc avec deux mois d'arrêt dû au confinement c'est 6.000 permis qui sont en stock. Aujourd'hui il y a des jeunes qui reçoivent des offres d'emplois mais qui doivent les refuser car ils n'ont pas pu obtenir leur permis de conduire. Les auto-écoles ont des demandes prioritaires mais elles n'ont pas les créneaux pour faire passer ses examens. Vendredi dernier j'ai écrit à Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, pour attirer son attention sur ce problème car on va dans le mur.

Il faut que l'Etat recrute d'urgence des examinateurs ?

Avec les normes sanitaires et l'obligation de nettoyer les voitures après chaque passage le nombre d'examens par inspecteur est passé de 13 à 11 par jour. Et sur 29 examinateurs en Gironde 7 sont actuellement absents pour raison médicale. Moi je propose que des examens puissent se dérouler le samedi en faisant appel à des volontaires. Mais cela ne suffit pas. Il faut des mesures plus fortes. Pourquoi ne pas rappeler les examinateurs à la retraite moyennant défraiement ?

Au fond vous vous inquiétez pour l'emploi des jeunes ...

Oui j'ai beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Des jeunes par exemple qui sortent de l'alternance et à qui il manque juste le permis pour pouvoir bosser. On est dans une situation ubuesque qu'il faut démêler au plus vite. J'aurai l'occasion de l'évoquer en session au gouvernement ce mercredi.