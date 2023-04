Permis de détruire et "expropriations" à Rouen : le collectif auteur de cette "mobilisation" s'explique

Le square Verdel et la cathédrale, à Rouen, vont-ils être détruits pour construire un gigantesque oléoduc reliant le sud du pays à la Belgique et aux Pays-Bas ? Le projet WECOP. Un "permis de détruire" est affiché sur le square Verdrel et devant la cathédrale depuis ce dimanche 23 avril au soir. Des habitants alentour ont même reçu dans leur boîte aux lettres des lettres informant de leurs expropriations.

Ils détaillent le projet "WECOP", un immense oléoduc passant par la Normandie, dans le but de "créer un axe majeur occidental du pétrole qui représentera une capacité de 480 000 barils par jour sur une longueur de 1443 km." C'est ce que décrit en tout cas le site Internet de Wecop, créé pour l'occasion et très bien renseigné. Il précise : "l’oléoduc augmentera également l’offre dans des villes à haut potentiel dans des régions parfois enclavées, comme Valenciennes, Auxerre ou Rouen."

Le projet a aussi un compte Twitter, une équipe, des noms, des visages, une pétition "contre" et un standard téléphonique, témoignant de son sérieux.

Le projet a fait réagir des comptes sur Twitter, sans que l'on puisse savoir s'il s'agit de vraies personnes, ou de comptes réagissant exprès pour médiatiser l'opération. Le député Renaissance de la Seine-Maritime a critiqué dès lundi 24 avril une "fake news organisée par l'extrême gauche associative".

Tout cela n'est pourtant que pure invention . France Bleu Normandie avait d'ailleurs été prévenu en amont de l'opération, pour éviter tout malentendu. Mené par "le bruit qui court", le canular vise à sensibiliser au projet EACOP, un immense projet d'oléoduc entre l'Ouganda et la Tanzanie , en Afrique de l'est. Une précédente opération sur le sujet avait déjà été organisée devant le palais de justice de Rouen .

Dans un communiqué confidentiel, le collectif prévenait : "nous organisons une mobilisation synchronisée et inédite dans six villes de France et de Belgique engageant plusieurs centaines de personnes. Elle prendra la forme d'un canular de grande ampleur : nous voulons faire croire que TotalEnergies a pour projet de construire un oléoduc géant au milieu de la France (comme c'est le cas en Tanzanie et en Ouganda)."

Le collectif précise : "Nous avons conçu entièrement un projet de pipeline, un tracé basé sur des infrastructures d'oléoduc et d'hydrocarbures existants, nous avons créé tout un site Internet reprenant et parodiant l'argumentaire de Total en l'appliquant à WECOP. Nous allons aussi tenir un standard téléphonique pour répondre aux questions des particuliers sur le projet. Nous allons envoyer des milliers de lettres d'expropriation tout le long du tracé en visant soit des actionnaires de Total soit des quartiers aisés [...] nous allons faire croire que des préparatifs de travaux sont en cours. Des marquages de chantier, de la rubalise ainsi que des faux panneaux de chantier vont être installés dans les rues."

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce mercredi 25 avril au matin, le collectif s'explique : "On a fait en France ce que Total fait en Ouganda". Montrant des vidéos de graffitis tagués au sol, de rubalises et d'accrochages de ces faux "permis de démolir", le collectif montre la préparation du canular à grand ampleur. Les militants expliquent : "Si le projet n'est pas acceptable en Europe, pourquoi le serait-il en Afrique ?"