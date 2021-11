Permis de louer à Châteauroux : "le marché est complètement bloqué", alertent les agents immobiliers

Depuis le 1er septembre, la ville de Châteauroux a mis en place un permis de louer sur le parc locatif privé de l'hypercentre. Avec cette mesure, la ville veut lutter contre l'habitat indigne. Mais les agences immobilières ne cessent de demander un report de son application à la mairie. "Le marché est immobilier est complètement bloqué. Depuis la mise en place du permis de louer, on a connu un arrêt brutal de la location", alerte Sylvie Nouat, la directrice de l'agence immobilière Adressimo.

Peu de logements disponibles

Difficile désormais de louer un appartement dans le centre de Châteauroux. A chaque fois, les agences immobilières répondent la même chose : "nous n'avons pas le permis de louer pour ce bien". La plupart du temps, des non conformités électriques sont en cause. "Par exemple, une douille qui n'a pas été correctement fixée, c'est souvent pour ce genre de choses, donc ça freine la mise en location", explique Sylvie Nouat.

Il devient difficile pour les locataires de se loger. "Forcément, on a des locataires qui se sont sentis en difficulté à la rentrée parce qu'il y avait très peu d'offres de logements à leur proposer", insiste la directrice de l'agence immobilière Adressimo.

Les propriétaires se retrouvent également dans une situation est délicate. D'abord, parce que sans permis de louer, ils ne perçoivent plus de loyers, ensuite parce qu'ils doivent faire des travaux pour se mettre aux normes. "On arrive avec des devis qui peuvent avoisiner les 1.500 ou les 2.000 euros, il leur faut du temps pour ingurgiter le montant", précise-t-elle.

"On prend le risque de bloquer certains logements"

Mais la mairie de Châteauroux ne l'entend pas de la même façon. C'est le prix à payer pour que les logements soient décents. "On prend le risque de bloquer certains logements un certain temps mais c'est l'esprit du dispositif, insiste Magalie Bourdin, responsable habitat à la mairie de Châteauroux. On fait en sorte de corriger les anomalies présentes dans le parc locatif, on fait en sorte que les logements n'aient pas de problématiques de sécurité pour le locataire".

Depuis septembre, sur 106 demandes de permis louer, la moitié ont été délivrés.