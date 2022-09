Permis de louer à Châteauroux : quel bilan un an après sa mise en place ?

Depuis le 1er septembre 2021, tous les logements du centre-ville de Châteauroux doivent avoir reçu un permis de louer pour pouvoir accueillir des locataires. Le dispositif existait déjà dans d'autres villes, la municipalité castelroussine l'a mis en place pour lutter contre le logement indigne et l'insalubrité.

"Il peut y avoir des défauts dont les propriétaires n'ont pas forcément conscience, parce que nous ne sommes pas tous techniciens du bâtiment, explique Magalie Bourdin, responsable du service habitat à Châteauroux Métropole. L'intérêt, c'est qu'on leur apporte la connaissance des anomalies qu'on peut observer, on les incite à les corriger. Quand il y a un refus, ils ont l'obligation de le faire, sinon ils ne peuvent pas louer, donc ils le font, et donc au final le logement devient décent et sécurisé".

Comment ça se passe ? Dès qu'un propriétaire veut louer un logement, il doit compléter un dossier et la mairie vérifie les critères de décence. Pour donner son feu vert, ou non, la municipalité organise une visite du logement. C'est la société France Diagnostics qui est chargée de ces visites.

Pas de garde-corps, pas de ventilation dans la salle de bain...

Les experts vérifient 81 critères de décence. "On ne regarde pas si l'appartement est beau ou si le papier peint est déchiré, explique Nicolas Peyrilloux, gérant de l'entreprise. On regarde l'aspect sécurité et salubrité". Les problématiques de rénovation énergétique ne sont pas concernées par ce permis de louer.

Des anomalies du système électrique et des garde-corps non conformes ou absents aux fenêtres sont les défauts les plus fréquents. "Ce sont des questions de responsabilité, estime-t-il. Finalement, on rend service au propriétaire avec un œil d'expert qui lui dit ce qu'il faut faire pour pouvoir louer en toute sécurité".

REPORTAGE - Visite d'un appartement du centre-ville pour lui délivrer, ou non, son permis de louer Copier

À l'issue de la visite, la mairie donne sa décision : autorisation de louer, autorisation avec des réserves (qui doivent être corrigées rapidement) ou refus (à cause de critères rédhibitoires). Au bout d'un an, Châteauroux Métropole constate que les deux tiers des logements obtiennent le permis de louer, mais la plupart du temps avec des réserves. Les propriétaires engagent leur responsabilité et doivent faire les travaux de mise en conformité.

Près d'un millier de logements visités en un an

Au total, 3.207 logements castelroussins sont concernés. La zone s'étend sur le centre-ville jusqu'aux boulevards au sud, ainsi que le quartier Saint-Christophe au nord, à jusqu'à la limite de Déols à l'est. "On a traité près d'un millier de dossiers en un an, indique Magalie Bourdin, la cheffe du service logement à la mairie. On pense que d'ici quelques années, on aura vu tous les logements du centre-ville. On aura une très bonne connaissance du parc locatif et on pourra être objectif sur les actions que l'on veut mettre en place".

Le permis de louer a chamboulé le marché locatif du centre-ville

Si globalement, tous les acteurs du monde immobilier comprennent l'utilité du dispositif dans la lutte contre le logement indigne, ils s'accordent pour dire que sa mise en place s'est faite avec quelques difficultés. Premier frein rencontré : des propriétaires pas toujours coopératifs. "Certains ne comprennent pas pourquoi on leur demande de faire des travaux maintenant, alors qu'on ne leur a rien dit pendant des années", raconte Magalie Bourdin. "Les propriétaires sont souvent des petits retraités, qui n'ont pas les moyens de faire de grands travaux", rappelle Bernard Mazin, président de l'UNPI 36 (Union nationale des propriétaires immobiliers).

Autre problématique : le permis de louer a été mis en place dans le contexte du Covid et des différentes pénuries de matériaux chez les artisans. "Je pense à un adhérent qui a été voir un professionnel en lui disant que ses garde-corps n'étaient pas conformes et qu'il fallait les changer, raconte Bernard Mazin. L'artisan lui a répondu qu'il faudrait attendre six mois pour faire les travaux, parce qu'il ne pouvait pas répondre à la demande". Cela signifie donc plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pendant lesquels le logement reste vacant.

C'est un mal pour un futur bien. On va faire en sorte de rendre le marché locatif de Châteauroux beaucoup plus attractif et sécurisé

Une situation qui complique également le travail des agences immobilières. "Le marché est complètement bloqué", dénonçait il y a quelques mois la directrice de l'agence Century 21 Adressimmo sur France Bleu Berry. Aujourd'hui, il y a du mieux, mais c'est toujours compliqué, selon elle. "C'est une bonne nouvelle pour les logements sur lesquels on peut avoir du mal à faire faire des travaux aux propriétaires bailleurs, explique Sylvie Nouat. C'est très sécurisant pour les locataires. Mais je pense que l'on n'avait pas vu toutes les difficultés qui sont tombées après le confinement". Dans son agence, une trentaine de logements sont actuellement bloqués, dans l'attente de la validation du dossier par la mairie ou de travaux de mise en conformité.

Face à ces critiques, Magalie Bourdin assure que ces difficultés seront provisoires. "C'est un mal pour un futur bien, dit-elle. On va faire en sorte de rendre le marché locatif de Châteauroux beaucoup plus attractif et sécurisé". Elle conclut par un rappel du bilan de ce permis de louer : "Quand on a commencé, pendant les premiers mois, on était sur une proportion de 50% d'autorisations, 50% de refus. Cette part de refus a diminué considérablement, de mois en mois, pour arriver à un taux de 30% de refus".