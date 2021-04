PHOTOS - A Grasse pas de location sans "permis de louer"

Pour lutter contre l'habitat indigne, la municipalité de Grasse a décidé de prendre les choses en main. Pour la 1ère fois dans le Alpes-Maritimes, la ville impose à ses administrés du périmètre du centre ville historique un permis de louer afin de lutter contre l'habitat indigne.

C'est une disposition de la loi ALUR qui a permis à la Mairie de déclarer la guerre aux marchands de sommeil et de mettre la pression sur les propriétaires peu scrupuleux qui louent leurs appartements pour un bouchée de pain et souvent dans des conditions de vétusté très dégradée.

Comment marche un "permis de louer" ?

Tout dépend de l'état de votre habitation :

Si le logement a besoin de gros travaux. La mairie constate une insalubrité avérée et passe la main à la CAF. Les allocations logement sont bloquées en attendant que le propriétaire effectue les travaux. Quand les travaux demandés sont réalisés, le propriétaire obtient un "permis de louer" délivré au maximum un mois plus tard. Il peut alors toucher les aides aux logements. Attention on parle d'allocations que le propriétaire a la droit de toucher directement.

Si par contre le bâtiment est beaucoup trop dégradé, il est dangereux d'y vivre et la location est purement et simplement impossible. Les services de la mairie dressent alors un arrêté de mise en péril.

Dernière option le logement est bon état, le permis est accordé pour 2 ans. Ce permis concerne la location des résidences principales louées plus de 8 mois dans l'année et pas du tout les locations saisonnières de mois de 4 mois ou encore les logements sociaux.

Toute mise en location d’un logement sans autorisation ou malgré une interdiction prononcée sera sanctionnée par des amendes préfectorales dont les montants varient entre 5 000 et 15 000 € en cas de récidive. Le périmètre prioritaire défini par la ville concerne environ 650 immeubles, quelques 1000 habitants et 2040 logements.

Eviter un drame comme celui de la rue d'Aubagne à Marseille

A Grasse les habitants commençaient à désespérer de voir les choses changer dans le centre ville historique où la situation du bâti se dégrade à grands pas depuis plusieurs années. En novembre 2015 dans le centre ville trois bâtiments se sont écroulés ne faisant pas de victimes. Le spectre du drame de la rue d'Aubagne à Marseille a conduit la municipalité a accélérer le mouvement.

Les habitants du centre ville ne cachent pas leur soulagement. Une majorité voit que les choses commencent à bouger. A cela s'ajoute une politique volontariste de la Mairie en matière de renouvellement urbain qui fait que les chantiers de rénovation se multiplient dans la vieille ville. Les habitants nourrissent l'espoir de voir le quartier changer et regagner une plus grande mixité sociale.

Un outil utile mais limité dans le temps

Conçu main dans la main avec des organismes publics comme la Caisse d'allocations familiales (CAF), le Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), le dispositif est incitatif. Il va nécessiter un suivi prolongé des contrôles sur plusieurs années.

Le dispositif risque également de déplacer le problèmes des logements indignes sur un autre périmètre. Il sera alors nécessaire de faire évoluer ce système.

Enfin la réglementation est contraignante pour les investisseurs locatifs. Plusieurs propriétaires ayant fait les investissements nécessaires y voient une charge supplémentaire, mais ils considère que ce désagrément est absolument nécessaire pour redonner un futur à ce quartier.

