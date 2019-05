Permis de Sauver, l'application pour smartphone des pompiers de Savoie qui peut sauver des vies

Que vous ayez quelques notions de secourisme ou que vous soyez médecin, vous pouvez désormais aider les pompiers de Savoie à tout moment, grâce à l'application pour smartphone "Permis de Sauver". Elle permet d'être contacté pour une situation d'urgence proche de vous, grâce à la géolocalisation. Guidé par un opérateur, vous pourriez ainsi porter les premiers secours ou donner des informations précieuses avant l'arrivée des pompiers sur place, et peut être sauver des vies.

Un maillon supplémentaire dans la chaîne de secours

Comment ça marche ? Lorsqu'un appel d'urgence arrive au centre de traitement des appels du SDIS à Saint-Alban-Leysse, les volontaires inscrits sur l'application et géolocalisés dans un rayon d'un kilomètre peuvent recevoir, en fonction de leur profil et de leur niveau de compétence, une notification sur leur téléphone et un guidage GPS pour intervenir.

"Il peut s'agir d'un geste de secours si la personne est formée" explique le colonel Emmanuel Clavaud, le patron des pompiers de Savoie, "mais un simple témoin peut aussi nous permettre de renforcer notre analyse grâce à la technologie. L'application nous permet de prendre la main sur le smartphone pour obtenir des photos ou des vidéos, et mieux calibrer la réponse de secours".

Trois niveaux de compétences

Lors de son inscription, l'utilisateur, dénommé "maillon", déclare son niveau de compétence en fournissant une copie de son diplôme via l'application. Une vérification du niveau de qualification est alors effectuée par la société Permis de Sauver, créée par deux pompiers professionnels du Rhône.

Les secouristes volontaires sont classés en trois niveaux de compétences :

tout citoyen sans compétence particulière en matière de secours tout citoyen ayant acquis des compétences en matière de secours à la personne (titulaire à minima du diplôme PSC1) tout secouriste expérimenté tels que les sapeurs-pompiers, les médecins, les personnels de santé

L'utilisateur est libre d'accepter ou de refuser l'intervention. La sollicitation émanant des services de secours n'engage pas le "maillon" à se rendre disponible, celui-ci ne peut pas se voir reprocher une "non-assistance à personne en danger".

12 minutes 30 secondes

12 minutes et 30 secondes, c'est en moyenne en Savoie le temps qu'il faut aux pompiers pour intervenir. Le principe est donc de mettre à profit ces minutes qui peuvent s'avérer précieuses. "Lors d'un arrêt cardiaque, une minute de perdue, c'est 10% de chances de survie en moins" rappelle Mehdi Boudjema, le cofondateur de l'application, "mais l'idée n'est pas de se transformer en super-héros, il est important que les personnes engagées soient formées. On ne se substitue pas aux services d'urgence, on apporte un maillon supplémentaire à la chaîne de secours".

Pour l'instant 60.000 personnes sont mobilisables dans la dizaine de départements où est déployée l'application. Une manière également de redonner du sens au secourisme, et à l'objectif d'Emmanuel Macron, qui souhaite que 80% de la population soit formée aux gestes de premiers secours d'ici la fin du quinquennat.