Permis de séjour nouvelle formule obligatoire désormais pour les Britanniques en résidence dans le Gard

Trois semaines, guère plus. Les citoyens britanniques déjà installés en France, et qui veulent continuer à y vivre, doivent déposer leur demande de permis de séjour post-Brexit le mercredi 30 juin 2021 au plus tard. Une démarche spécifique liée à cette sortie de l'Union européenne.

Date limite, le 30 juin 2021. Les ressortissants du Royaume-Uni déjà installés en France ont jusqu'au mercredi 30 juin prochain pour initier leur demande de permis de séjour post-Brexit s'ils souhaitent continuer à vivre en France. Ce document, c'est le WARP, le "whithdrawal agreement resident permit". Et Philippe Bell se fait pressant : " Ce titre de séjour post-Brexit est important pour garder le droit de vivre en France, de travailler, d'avoir accès au système de santé. " Philip Bell préside l'association BritsNîmes. Elle regroupe les anglophones du Gard et compte 250 membres d'une vingtaine de nationalités. S'il ne s'inquiète pas pour les membres de l'association il craint que " les personnes âgées, les personnes célibataires ou toutes celles qui vivent seules n'aient pas reçu ce message". D'où les démarches de cette association : envois de mails et de messages sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le maximum de personnes.

Philip Bell, président de BritsNîmes, propos traduits par Sian Bell Copier

"Nos vies sont ici"

Philip Bell est lieutenant-colonel en retraite, il a longtemps été affecté en Asie du sud-est, et c'est à Hong-Kong que son épouse a croisé des Nîmois en vacances. Des Nîmois qui leur ont fait découvrir, et aimer, notre région. Le couple s'y est fixé. Il a bien sûr avec son épouse, qui a fait sa carrière dans l'hôtellerie, déjà rempli tous les formulaires nécessaires à l'octroi de ce WARP, ce permis de séjour post Brexit en France, mais tous deux n'ont pas encore entamé la démarche de naturalisation française, même s'ils y pensent "Nos vies sont ici, dit-il, malgré le Brexit, qu'on aime ou on n'aime pas, on ne peut rien faire, c'est fait. On va rester ici." Même s'il reconnaît qu'avant de demander la nationalité française " le seul problème pour moi est que je ne parle pas très bien français, je dois apprendre beaucoup mieux le français pour ma naturalisation. "

Philip Bell et son épouse vont probablement demander leurs naturalisations, propos traduits par Sian Bell Copier

Européen avant tout

Le choix de la naturalisation, Kevin Jones l'a fait, sans hésiter. Cet Anglais, qui est né et à grandi en Angleterre, est issu d'un père Gallois et d'une mère de l'île de Wight. Il ne s'est jamais véritablement senti à l'aise en Angleterre. Il a débarqué en France à 18 ans, c'était il y a un peu plus de 40 ans, et n'a plus quitté le Gard depuis. "Je ne vois pas mon destin personnel, isolé sur une île en périphérie de l'Europe, du tout. L'Europe a un destin particulier " dit-il. L'homme croit à l'espace européen, à son avenir politique. Il veut en faire partie : " Il n'y a pas d'État fédéral de l'Europe. Pour le moment on est dans un ersatz d'Union européenne que l'Angleterre a réussi à fabriquer. C'est un espace commercial, ce n'est pas un espace politique. "