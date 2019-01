Pernay : 5 personnes distinguées de la médaille de la sécurité intérieure pour leur mobilisation lors du Teknival

A l'occasion de la visite du secrétaire d'état à l'intérieur, 4 élus de Pernay et un gendarme ont été distingués de la médaille de la sécurité intérieure pour leur mobilisation lors du Teknival de Pernay. Il avait rassemblé 30.000 personnes. Un jeune était décédé.

Pernay, France

Dans le cadre de la visite lundi à Tours et Joué-les-Tours, du secrétaire d'état à l'intérieur Laurent Nunez, 7 tourangeaux et tourangelles ont été distingués de la médaille de la sécurité intérieure.

Au total, 5 personnes (dont 4 élus) ont été remerciées pour leur mobilisation lors du Teknival de Pernay fin avril 2017. Un Teknival qui avait rassemblé 30.000 teufeurs et qui avait été endeuillé par la mort d'un jeune. Le maire de Pernay, Jean-Pierre Péninon, sa deuxième adjointe Valérie Antigny, sa quatrième adjointe Marylène Van Damme, son troisième adjoint Patrick Plault, et le gendarme Stephane Pougnard, lieutenant-colonel, Commandant en second du groupement de gendarmerie départemental d'Indre-et-Loire, ont donc été distingués.

Deux policiers de Tours distingués

Deux policiers ont aussi été distingués au cours de cette cérémonie. Le commandant de police Michel Beaume, pour service dévoué, commandant de police, chef du service d'ordre public et de soutien opérationnel.

Jérôme Perveyrie, commandant divisionnaire fonctionnel de police, chef de l'antenne de police judiciaire de Tours a aussi été distingué.