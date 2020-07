Pérols annule toutes ses festivités jusqu'à la fin de l' été

Le maire de Pérols Jean Pierre Rico a décidé " à regrets" d'annuler à compter de ce lundi et jusqu'au 30 juillet toutes les festivités prévues dans sa commune, par souci de santé et de sécurité.

" On a tenu jusqu'à ce dimanche pour la fête des cabanes, mais ça devient ingérable !" Jean Pierre Rico, le maire de Pérols, une commune de la Métropole de Montpellier a pris la décision d'annuler toutes les festivités dont la fête locale jusqu'à la fin du mois d’août.

Pérols avait maintenu le feu d'artifice du 14 juillet, sa feria des étangs avec les défilés de taureaux du pré aux arènes, abrivados, et bandidos le week end suivant et lancé ses mercredis du terroir. La commune avait obtenu l'autorisation de la Préfecture de l' Hérault d'organiser ses festivités et celles à venir, dans le respect des règles sanitaires liées à la crise du coronavirus, pas de bal pour la fête votive et des nocturnes écourtées.

Pérols victime de son succès

Comme la plupart des communes alentour ont tout annulé, les festivités de Pérols ont attiré beaucoup de monde, trop, notamment des jeunes, l'alcool aidant, "on a été confronté à des tensions, je n'ai pas les moyens en terme de police pour assurer la sécurité" regrette Jean Pierre Rico .

Le maire de Pérols espère pouvoir proposer à ses habitants quelques animations à l'automne.

