Péronne : Jean-Jacques Becker, le fondateur de l'Historial de la Grande Guerre, est mort

Jean-Jacques Becker est mort à l'âge de 95 ans ce lundi matin. Historien spécialiste de la Première guerre mondiale, il avait fondé en 1992 l'Historial de la Grande Guerre, à Péronne, musée référence sur cette période en France.

Il y fait venir des historiens étrangers, dont l'Allemand Gerd Krumeich avec qui il publiera en 2008 la première "histoire franco-allemande" de la Grande guerre.

Il était encore président d'honneur du Centre International de Recherche de l'Historial.

Approche novatrice de la Grande Guerre

Né le 14 mai 1928 à Paris, Jean-Jacques Becker a consacré la plus grande partie de ses recherches à l'étude de ce conflit, puis engagé des travaux sur l'histoire politique et l'analyse de la gauche en France.

Son travail a apporté une approche novatrice, prenant en compte le vécu des hommes et non plus les seules péripéties diplomatiques et militaires.

"Enfant, je dévorais dans ma chambre les numéros de l'Illustration consacrés à la Grande Guerre", racontera-t-il un jour. Dans sa propre famille, l'ombre de la "der des ders" est présente : son père, issu d'une famille juive qui a fui l'Alsace pour Paris pendant la guerre de 1870, a été mobilisé en 1916 et décoré à Verdun.

Au lendemain de la guerre, il fait des études d'histoire à la Sorbonne et, comme pratiquement toute sa famille, adhère au Parti communiste. Mais, devenu professeur et conscient de la prise de distance qu'implique sa discipline, il n'y met guère de zèle. Il rompt avec le PCF en 1960 au moment même où il est muté dans un lycée parisien, après les révélations de Khrouchtchev sur les dérives du stalinisme.