Péronne : le maire Gautier Maes doit "gérer les frustrations" de la crise sanitaire

Un an après le début de la crise sanitaire et le premier tour des élections municipales, le maire de Péronne Gautier Maes fait face à plus d'attentes de ses habitants.

C'est le début d'une semaine particulière : il y a un an jour pour jour le 15 mars 2020, le premier tour des élections municipales se tenait juste avant l'allocution du président Emmanuel Macron et l'annonce du premier confinement.

"Des souvenirs marquants" souligne le maire de Péronne Gautier Maes, invité France Bleu Picardie ce lundi. L'édile se rappelle du courage de ses habitants, venus voter "malgré leurs craintes."

"Mon rôle est toujours d'assurer la sécurité sanitaire des Péronnais"

Seulement élu à la fin juin au soir du second tour, Gautier Maes s'est acclimaté au contexte. Son investiture s'est faite "à la hauteur de la situation, sereine, je n'attends pas d'être un maire pour manger des petits fours" ironise l'élu.

Plus sérieusement, Gautier Maes parle d'un lien coupé avec ses administrés depuis un an. Pas de cérémonie publique et une crise sanitaire qui occupe encore "une grande partie" de son temps. "Mon rôle est toujours d'assurer la sécurité sanitaire des Péronnais" rappelle l'invité France Bleu Picardie matin.

"Tout maire a envie de faire plus pour sa ville. Ici la frustration est de ne pas pouvoir en faire autant que l'on voudrait pour les Péronnais. Ce n'est pas simple d'avoir un horizon en ce moment"

Si le rôle du maire est devenu plus fort avec la crise, il faut aussi gérer les frustrations. "J'aurais tendance à dire qu'il y a plus d'attentes et plus de tension aussi" note Gautier Maes.

Un sentiment de lassitude très fort

Le sentiment de lassitude est très fort, un an après le début de la crise sanitaire : "on sent que les personnes sont fatiguées de la situation. On aimerait tous se retrouver et vivre des moments de convivialité comme on faisait avant." A Péronne, on attend beaucoup les vaccins et d'avoir de la lisibilité sur le calendrier.

"Mais je travaille aussi avec mon équipe sur des projets de fond qui ne sont pas forcément visibles dans l'immédiat" souligne Gautier Maes. Notamment avec le projet historique du canal Seine-Nord-Europe, qui doit voir le jour à horizon 2028. Crise ou pas crise, "il faut mettre en place les échelons pour que le canal arrive dans de bonnes conditions" précise le maire de Péronne.