Péronne : une grande exposition hommage à Johnny Hallyday

L'association "ça ne finira jamais" expose ce week-end à Péronne de nombreuses pièces de collection et autres souvenirs autour des concerts de Johnny Hallyday.

Johnny Hallyday est toujours dans le cœur des Picards !

Illustration avec cette exposition organisée ce week-end du 3 et 4 octobre, qui remplit la totalité de la salle Alténa de la mairie de Péronne, dans le cadre de la Foire de la ville. Des costumes de scène, des blousons, ou des guitares mais aussi des objets personnels comme des bracelets portés en concert par le rocker sont exposés par Alexis Bertrand.

Cuisinier dans la vie, cet Amiénois âgé de 24 ans est le président de l'association "ça ne finira jamais", qui organise des expositions itinérantes dans toute la France sur le parcours du chanteur, décédé le 5 décembre 2017.

Ce samedi 3 octobre, l'exposition a réuni un peu plus de 200 visiteurs à Péronne. Tous ont admirés des guitares, des vestes ou encore des photos des grands concerts de la vie du chanteur disparu.

Une guitare cassée par Johnny lui-même sur le "Flashback Tour" en 2006 © Radio France - Alexandre Lepère

"J'ai envie d'avoir le plus de choses possibles" confie Alexis Bertrand, qui possède des centaines de pièces autour de sa collection. Dernière acquisition auprès d'un collectionneur : un costume rose qui date de 1963 (plus de 1 000 euros la pièce), à côté notamment du costume porté lors d'un grand concert à l'Olympia à Paris en 1962.

Le costume porté par Johnny Hallyday lors d'un concert à l'Olympia Paris en 1962 © Radio France - Alexandre Lepère

"Dans 50 ans, on parlera encore de Johnny Hallyday" estime l'organisateur de cette exposition, qui évoque aussi un artiste intemporel, "énorme pour la France." Alexis Bertrand continuera son activité le temps qu'il peut, même avec le masque et les contraintes sanitaires. L'exposition hommage à Johnny Hallyday, suite et fin ce dimanche de 10h à 18h, salle Alténa à la Mairie de Péronne. L'entrée est gratuite !

Les fans de Johnny découvrent l'exposition dans une salle de la mairie de Péronne © Radio France - Alexandre Lepère