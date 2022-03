Perpignan accueillera plus d'une centaine d'Ukrainiens dès le 7 mars

La mairie de Perpignan annonce ce mercredi que la ville accueillera dès lundi 7 mars plus d'une centaine d'Ukrainiens. Le nombre exact reste à définir, entre 110 et 120 personnes, principalement des femmes avec enfants, ainsi que des personnes âgées.

De gauche à droite : le président de l'association Cataladon Alain Latteux, le maire de Perpignan Louis Aliot, et Natalia Latteux, Ukrainienne et épouse d'Alain Latteux.

D'ici la fin de semaine, une délégation de la mairie de Perpignan, dont le maire Louis Aliot, partira pour la frontière ukrainienne, avec deux cars Vectalia et une douzaine de conducteurs. Le but est d'aller chercher plus d'une centaine d'Ukrainiens, à la frontière côté polonais, et de les ramener dans les Pyrénées-Orientales. Leur arrivée est prévue lundi, dans un lieu tenu secret pour le moment. Ils y seront hébergés pendant 48 heures, le temps d'organiser un accueil pérenne.

Ce seront principalement des femmes avec enfants, ainsi que des personnes âgées. Le nombre de personnes bientôt accueillies varie entre 110 et 120, un chiffre en constante évolution pour l'instant, selon la mairie.

"Déjà certains hôtels se sont portés volontaires. Nous appelons également les Perpignanais à se mobiliser." - Louis Aliot, maire de Perpignan

Ce jeudi, une réunion est prévue en préfecture pour organiser l'accueil. "Déjà certains hôtels se sont portés volontaires, précise le maire Louis Aliot. Nous appelons également les Perpignanais à se mobiliser, s'ils ont des maisons secondaires à mettre à disposition, des appartements ou des chambres." Les Perpignanais volontaires pourront contacter directement la mairie.

Plus tôt dans la semaine, le Département des Pyrénées-Orientales a voté une enveloppe de 30.000 euros pour les associations locales qui viennent en aide aux Ukrainiens. Le Département va également accueillir des personnes, notamment dans des logements HLM. Autour de 800.000 Ukrainiens ont déjà quitté leur pays, selon l'ONU.