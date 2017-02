Perpignan : Des policiers en arrêt maladie pour réclamer un nouveau rythme de travail

Une trentaine de Policiers du commissariat de Perpignan viennent de déposer un arrêt maladie. Gros mouvement de grogne dans les rangs des brigades de roulement pour contester l'actuel rythme de travail. Alliance fait une proposition pour l'assouplir.

Le malaise est profond, à en croire Franck Rovira, secrétaire départemental du Syndicat de Police Alliance dans les Pyrénées-Orientales. D'où une action coup de poing engagée en cette fin de semaine pour tenter de faire bouger les lignes. Pour dénoncer les sous-effectifs et surtout un rythme de travail jugé de plus en plus contraignant, Alliance a invité certains policiers du commissariat de Perpignan à déposer, de manière collective, un arrêt maladie. Ce que viennent de faire, comme un seul homme, les quelque 30 fonctionnaires qui composent les brigades de roulement. Autrement dit les Policiers qui interviennent lorsque vous composez le 17.

Nous demandons un week-end sur deux, et un mercredi sur deux pour chaque fonctionnaire"

Un service minimum est mis en place sur le terrain. Ce mouvement n'a pas de conséquences directes sur les interventions. Du moins pour le moment. Car Alliance est déterminé à faire approuver un nouveau cycle de travail par l'administration, avec un jour de présence renforcé, en l’occurrence le vendredi, assorti à des plages de repos plus fréquentes.

Franck Rovira : "Les collègues sont fatigués et lassés..."

Selon Alliance, les discussions avec l'administration sont au point mort. Mais le commissariat de Perpignan n'est pas le seul concerné par ce mouvement. Idem à Agde et Sète, par exemple. Le syndicat national entamera des discussions, dès le début de la semaine prochaine, avec la direction générale de la police française, à Paris.