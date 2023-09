Perpignan, jeunes et séniors sous le même toit, pourquoi ça peut marcher ?

Quand on est jeune est sans trop d'argent, chaque dépense doit être réfléchie.

Lorsqu'on est âgé, rester dans la solitude de son logement c'est souvent compliqué.

Alors l'idée est venue d'optimiser les situations.

D'un côté proposer à des étudiants un habitat beaucoup plus grand qu'une simple chambre ou un petit studio.

Et de l'autre, lutter contre l'isolement de nos aînés en assurant une présence rassurante et en assurant un échange équitable de petits services du quotidien dans le respect de certaines règles évidentes.

Le résultat est souvent très positif et de véritables histoires d'amitié peuvent ainsi naître.

Très important, il y a un suivi de l'association et des entretiens sont réalisés de façon sérieuse pour s'assurer de la motivation de chacune des parties et pour rassurer la personne âgée et sa famille.

Jocelyne Carolle de l'association " Ensemble 2 Génération " Perpignan est venue partager un moment dans le 6-9 France Bleu Roussillon, notre matinale au coeur d'un nouveau rendez-vous, "l'invité(e) du dernier café" à 9h moins le quart. Elle a des anecdotes à nous raconter et de quoi nous rassurer.

