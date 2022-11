Perpignan : la foire des Camelots fait son grand retour après 6 ans d'absence

C'est une tradition perpignanaise qui s'était presque perdue. Cela faisait six ans que la foire des camelots du 11 novembre n'avait pas pu se tenir. Cette année 2022 marque le grand retour. L'événement déménage pour l'occasion en plein centre-ville au niveau de l'espace méditerranée.

Une foire en centre-ville

Pour cette édition retour, une centaine d'exposants sont attendus. On est cependant loin des 500 auparavant accueillis. D'ailleurs même la mairie espérait plus. Le projet initial prévoyait d'installer les stands sur le boulevard Clémenceau, l'avenue du Maréchal Leclerc et même de l'autre côté du Têt au niveau de l'avenue Torcatis. Finalement face au nombre d'inscrits, l'événement va se concentrer sur l'espace méditerranée. "C'est une année de relance, tient à rappeler Frédéric Guillaumon, adjoint à la mairie de Perpignan en charge des foires. Il faut maintenant faire revenir les commerçants vers nous. Ils ont des engagements ailleurs. On commence avec 100 personnes mais l'année prochaine on attend beaucoup plus."

Côté fréquentation, la mairie se veut en revanche confiante. On assure que les Perpignanais n'ont pas oublié ce rendez-vous populaire. Plusieurs milliers de personnes sont attendues sur la journée, peut-être plus de 10 000. L'objectif est aussi de profiter de la foire Saint-Martin qui se tient à proximité et d'une grande brocante organisée le même jour allées Maillol.

Menace terroriste et crise sanitaire

La foire des camelots n'avait pas pu se tenir depuis 2015 à Perpignan. Elle avait d'abord été interrompue à cause de la menace terroriste. Le plan Vigipirate rendait difficile la sécurisation de plus 3kms de stands. La crise sanitaire avait suivi. Les protocoles sanitaires avaient poussé la ville à ne pas organiser un tel événement qui a réuni par le passé jusqu'à 40 000 personnes.