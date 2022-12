Coupe du monde : pas d'écran géant à Perpignan pour la finale

La finale du mondial de football France-Argentine ne sera pas diffusée sur écran géant à Perpignan ce dimanche 18 décembre à 16h. Un événement festif qui va attirer beaucoup de monde, mais principalement sur les terrasses et dans les cafés de Perpignan, puisqu'après réflexion le maire Louis Aliot a tranché, la finale ne sera pas retransmise en extérieur :

"Nous en avons débattu avec mon équipe et nous avons décidé de ne pas installer d'écran géant pour cette finale. Nous n'avons pas de place disponible en centre-ville compte tenu des différents marchés et animations de Noël déjà présents. C'est l'inconvénient d'une Coupe du monde organisée en plein hiver ! Dans ces conditions, nous préférons faire confiance aux cafetiers et commerçants qui ont bien géré la diffusion des matchs précédents des Bleus plutôt que de monter un écran géant dans un lieu isolé, ce qui n'aurait aucun intérêt."

En 2018, quelque 10.000 personnes avaient suivi le sacre de l'équipe de France en Russie devant l'écran installé au pied du Castillet.