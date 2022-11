Perpignan : une famille iranienne, condamnée à mort dans son pays d'origine, menacée d'expulsion

Me Gérald Brivet-Galaup et Ata ce vendredi 25 novembre, quelques jours après avoir appris que la demande d'asile a été une nouvelle fois rejetée

C'est une décision qui interroge. Un couple d'Iraniens réfugié à Perpignan et leurs deux enfants sont menacés d'expulsion. La cour nationale du droit d'asile vient de rejeter pour la deuxième fois leur demande. Pourtant, les deux parents sont condamnés à la peine capitale dans leur pays d'origine. S'ils remettent le pied en Iran, ils seront immédiatement arrêtés.

Condamné à mort pour avoir changé de religion

Le couple avait dû fuir le pays en 2018. Ata, le père de famille, musulman de naissance, était poursuivi pour s'être converti au christianisme. S'il avait pu cacher un temps cette conversion, elle avait fini par être découverte et sa vie était en danger. En Iran, renier sa religion est puni par la peine de mort. Son épouse était également menacée. Comme son mari n'était plus musulman, leur union était de faite annulée et elle était poursuivie pour adultère.

Le couple et leur premier enfant voyageront à travers l'Europe pendant de longs mois avant de trouver refuge à Perpignan. Une première demande d'asile est faite devant l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides), rejetée. Ils décident en 2020 de constituer un dossier pour passer devant la cour nationale du droit d'asile, mais la procédure connait le même destin. Avec leur avocat, ils travaillent alors à traduire la condamnation pour avoir le dossier le plus solide possible. Ils viennent de repasser en octobre devant cette même cour. Leur demande a été une nouvelle fois rejetée.

"On refuse le statut de réfugié à mes clients au motif que les menaces de mort ne sont pas suffisamment étayées, explique Me Gérald Brivet-Galaup. Malgré le jugement qui a été rendu, malgré la traduction qui en a été faite et malgré la situation politique de l'Iran. C'est une décision qui est très surprenante, très révoltante, et totalement inopportune au regard de l'actualité dans ce pays [...]. Il y a sans doute des considérations politiques qui nous dépassent. Mais moi ce que je vois, c'est un couple qui risque la peine de mort à tout moment."

Si la famille ne devrait cependant pas faire l'objet d'une procédure d'expulsion dans l'immédiat, ce refus assombrit un peu plus son avenir. "J'aimerais pouvoir travailler, continuer à apprendre le français à l'université, arriver à payer la cantine de mes enfants, le centre aéré", explique Ata. Aujourd'hui, sans papier et sans aide de l'Etat, la famille vit juste grâce à la solidarité, notamment celle de l’église protestante où elle va.

Une toute dernière demande possible

Ata et sa femme aimeraient pouvoir tourner la page de ces années d'exil et pouvoir refaire leur vie en toute sécurité. Ils peuvent faire une toute dernière demande pour obtenir le statut de réfugié. Mais ils doivent apporter des éléments nouveaux au dossier. Avec leur avocat, ils souhaitent désormais alerter l'opinion publique sur leur sort, dans l'espoir de faire enfin bouger les choses.