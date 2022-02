Perpignan, une des pires villes cyclables de France

La ville de Perpignan obtient une note de 2,49/6 au dernier baromètre de la FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette), ce qui la place au rang F, "défavorable", pour la pratique du vélo en centre-ville. Pistes cyclables mal indiquées, dans des rues à contre-sens, pas de continuité une fois arrivé à un carrefour, ce sont des arguments régulièrement avancés par les associations d'usagers dans les Pyrénées-Orientales.

Si ces aménagements étaient plus favorables, il pourrait y avoir trois fois plus de cyclistes à Perpignan affirme Philippe Poisse, écologiste indépendant : "On estime qu'ils ne sont que 5%, ils pourraient être au moins 15%". Pour cela, il faudrait que la ville change sa politique sur les mobilités douces, selon Nicolas Berjoan, référent départemental EELV : "Il faut plus de place pour les vélos, plus de pistes cyclables propres et un peu moins de place bien sûr pour la voiture."

"Perpignan accumule 25 ans de retard en terme d'aménagement de voirie" - David Tranchecoste, adjoint à la mobilité

Il reste des efforts à faire, concède la mairie de Perpignan, qui souligne tout de même les avancées faites ces deux dernières années. "Il y a les bornes réparation vélos, on a passé quelques zones 30 parce qu'il y a aussi le problème des voitures et des voies partagées", énumère David Tranchecoste, délégué à la mobilité, qui tient aussi à rappeler que "Perpignan accumule 25 ans de retard en terme d'aménagement de voirie. Il va nous falloir un peu de temps".

Une piste cyclable entre le centre-ville et Saint-Charles

La mairie défend également un nouveau projet : aménager les voies de la Basse pour créer une seule piste cyclable entre le centre-ville et Saint-Charles. Un projet écocide et trop coûteux selon les Verts. Il existe déjà des chemins, le long de l'avenue Julien Panchot, facilement aménageables. "Le chemin d'Orle et le chemin du Mas Juanole sont déjà utilisés par les piétons, sécurisés et arborés", explique Philippe Poisse. Une solution également plus respectueuse de l'environnement selon lui.

Pour l'élu chargé de la mobilité, ces arguments sont un peu prématurés, le projet est encore à l'étude. De plus, "Il n'y aura pas de problème par rapport à tout ce qui est la nature, les plantations. Il y a juste un endroit où ce sont des lauriers à fleurs. Donc il n'y a pas de problème d'arrachage d'arbres", ajoute David Tranchecoste. Un projet estimé à 1,5 millions d'euros par la mairie, mais "il faut prendre en compte les subventions qui pourront être accordées par d'autres institutions", souligne l'adjoint.