Perpignan : une école de pilotage donne des ailes aux personnes en situation de handicap

C'est une initiative qui ouvre de nouveaux horizons à de nombreuses personnes handicapées du département. "Perpignan Hélico" (PH), une école de pilotage basée à l’aéroport de Perpignan, lance une formation de vol accessible aux personnes en situation de handicap grâce à un ULM spécialement adapté. L'initiative est soutenue notamment par le Comité Départemental HandiSport.

Piloter uniquement manuellement, c'est possible

Cet avion ultra-léger, équipé pour être piloté sans l'aide des pieds, permet ainsi aux paraplégiques de découvrir des sensations jusque-là inaccessibles, voire de poursuivre toute la formation en vue d'obtenir une licence de pilote ULM.

Pascal Colonna est le président de l'association Perpignan Helico : "Nous avons été très tôt sensibilisés par le monde des handicapés et par leurs besoins et leurs demandes. Du coup, on s'est orienté sur la mise en place d'un "malonier" sur l'appareil. C'est un équipement assez simple d'installation, et qui permet d'éviter aux apprentis d'utiliser leurs jambes dans le cadre d'une phase de pilotage. Quand on n'a plus l'usage et la capacité de ses pieds, on trouve un autre moyen détourné. C'est ce qui fait d'ailleurs que la plupart des handicapés en partie basse arrivent également à conduire une voiture. Ils ont aussi une forme de malonier orienté voiture. Nous, on l'a simplement adapté à la partie aéronautique. "

Jean Louis Tarius est le président du comité handisport des Pyrénées-Orientales. Il a activement collaboré avec l'association Perpignan Helico pour ouvrir cette formation de pilotage adaptée aux personnes handicapées.

"Nous essayons de diversifier les activités accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est vrai qu'elles sont limitées en fonction de leur pathologie. Mais les handicapés peuvent faire du sport, ils peuvent aller loin dans le sport. C'est à la fois un facteur pour pouvoir acquérir un peu plus d'autonomie mais aussi être bien dans sa vie malgré le handicap. Le handicap, on ne l'accepte jamais, mais il faut apprendre à vivre avec ! "

Reportage sur une leçon de vol avec Jean-Claude, paraplégique et apprenti pilote Copier

Si vous êtes intéressé(e) par ces leçons de pilotage adaptées aux handicapés, appelez le 06 16 37 14 98 ou bien un courriel à l'adresse perpignan.helico@gmail.com