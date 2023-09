Perpignan: une tenue uniforme bientôt expérimentée dans le groupe scolaire d'Alembert

Blouse, tablier ou ensemble unique... la directrice de l'école primaire d'Alembert 1 ne sait pas encore quelle forme prendra cette tenue unique, ni ce qu'elle coûtera à la ville ou éventuellement aux familles. En revanche Marie-Laure Rius est convaincue que lorsque les enfants portent tous la même tenue, les différences s'estompent.

"Je fais des catells, et on est tous habillé en blanc et vert. On efface toutes les différences sociales, on est tous pareil. Certains parents d'élèves semblaient favorables à cette idée dans la mesure où ça facilite déjà le matin la réflexion de savoir comment on va s'habiller et de dire je porte pas telle marque ou telle marque qui peut éventuellement poser problème dans certaines familles.", explique la directrice.

Et en effet, les quelques mères d'élèves présentes devant les grilles ce jour sont plutôt séduites par l'idée que leurs enfants aient les mêmes vêtements que leurs camarades. "Ce sera tous à la même enseigne, ça évitera la discrimination entre les enfants !", lance une dame convaincue qu'il s'agira d'une bonne mesure. Une autre croit qu'une tenue uniforme découragera les rackets et le harcèlement entre élèves.

En marge de ce petit groupe de personnes enthousiastes, une autre maman secoue la tête. Elle trouve que l'uniforme est une atteinte à la liberté des parents d'habiller leurs enfants comme bon leur semble. Par rapport aux risques de harcèlement, elle reste sceptique, jugeant que cela ne fera que déplacer le problème.

Les équipes pédagogiques des deux écoles d'Alembert et de la maternelle doivent encore rencontrer la mairie pour discuter des différentes possibilités. Une première réunion d'information à destination des parents doit avoir lieu la semaine prochaine.