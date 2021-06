Perrigny-sur-l'Ognon : d'incroyables camions s'affrontent sur un terrain de cross

Une vingtaine de compétiteurs venus de toute la France s'affrontent à Perrigny-sur-l'Ognon, en Côte-d'Or, au volant de leurs camions tout-terrain pour une manche du trophée de France de "Truck trial". Une compétition à contre-courant des tendances et des considérations écologiques du moment.

Une manche du trophée de France de "camions trial" se déroule en ce moment sur l'ancien circuit de camion cross de La Cognée à Perrigny-sur-l'Ognon jusqu'à ce dimanche. C'est organisé par le club "Team Sport Mecanik Organisation".

Deux équipages de Corgoloin

Au total 27 équipages -pilotes et co-pilotes- et leurs 27 camions venus de toute la France -dont deux de Corgoloin (Côte-d'Or)- y participent. Au volant de leurs énormes machines ils sont capables de gravir d'immenses blocs de pierre, de très hauts talus ou bien de dévaler au fond de tranchées boueuses et remplies d'eau. Pas la peine de se hâter : les pilotes sont notés à la manière dont ils franchissent chaque obstacle.

Les camions à l'honneur tout ce week-end à Perrigny © Radio France - Thomas Nougaillon

Une pratique à contre-courant

A ceux qui voient dans cette pratique un désastre écologique, voici ce que répond Christian Buisson habitant de Perrigny-sur-l'Ognon et trésorier de l'association. "Qu'est-ce qu'on appelle 'pas écolo' ? Notre organisation impose aux propriétaires de mettre des couvertures absorbantes sous leurs camions lorsqu'ils sont à l'arrêt" et "ce n'est pas pire que d'autres sports comme la Formule 1 par exemple. Par ailleurs ces véhicules 'mangent' 20 litres de gasoil pour le week-end et chaque camion va tourner environ 2h30 sur l'ensemble du week-end. "

Christian Buisson, cheville ouvrière de cette manifestation © Radio France - Thomas Nougaillon

The show must go on

Après Perrigny-sur-l'Ognon, trois autres manches suivront : à Royère-de-Vassivière dans la Creuse (en juillet), près de Montélimar dans la Drôme (en août) et à Marmagne en Saône-et-Loire (en septembre). A l'issue de ces 4 manches l'équipage qui aura raflé le plus de points s'adjugera le "Trophée de France" de Truck Trial.

Une caisse de vin offerte

En attendant ce dimanche 6 juin 2021, les épreuves se poursuivent de 9h à 17h au circuit de La Cognée à Perrigny-sur-l’Ognon. Attention l'accès au site est payant : 10 € la journée. Pas grand chose à gagner pour les coureurs totalement amateurs. Ils peuvent espérer comme dédommagement ou comme lots de consolation une coupe ou encore une caisse de vin offerte par un partenaire.

On est monté à bord du camion de Didier Bonniface, un concurrent plusieurs fois vice-champion d'Europe, venu de Lunel dans l'Hérault Copier