Perrine Laffont, la Boss des Pyrénées : "génération Perrine" (épisode 5)

SÉRIE. Perrine Laffont dispute cet hiver à Pékin ses troisièmes Jeux olympiques à seulement 23 ans. La seule athlète de la délégation française venant des Pyrénées, désormais installée à Annecy, a accordé un entretien exceptionnel à France Bleu. Voici le cinquième épisode, "génération Perrine".

Perrine Laffont, spécialiste du ski de bosses, a tout gagné. L'or olympique, des Coupes du Monde, etc. À 23 ans, la skieuse ariégeoise originaire des Monts d'Olmes, s'apprête à disputer sa troisième olympiade et va tenter de conserver son titre. Avant de partir pour Pékin, elle a accordé à France Bleu un entretien exceptionnel, au micro de Julien Balidas. Cinq épisodes pour mieux connaître "Pépette".

Episode 5 : "Génération Perrine"

Voici le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à Perrine Laffont, "Génération Perrine". Nous quittons les pistes de ski pour s'intéresser aux convictions et engagements de la sportive.

"J'ai à coeur de protéger mon environnement très impacté par le réchauffement climatique. Tout ce que j'ai vécu grâce au ski, j'ai envie que les générations futures puissent les vivre aussi", explique la skieuse qui s'est qualifiée ce jeudi pour la finale du ski de bosses à Pékin.

"On vit sur une autre planète"

Perrine Laffont évoque également son quotidien quand elle n'est pas sur les skis. "J'essaie de prendre du temps pour les choses essentielles. Aller au resto, voir ma famille, faire du shopping, etc. Des choses simples car quand on vit une carrière de sportif de haut niveau, on vit sur une autre planète. C'est un quotidien différent de la vie réelle. Remettre les pieds un peu sur terre, ça permet d'avoir un bon équilibre et de ne pas toujours être sur son nuage."