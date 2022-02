Perrine Laffont, la Boss des Pyrénées : "la fée des bosses" (épisode 4)

SÉRIE. Perrine Laffont dispute cet hiver à Pékin ses troisièmes JO à seulement 23 ans. La seule athlète de la délégation française venant des Pyrénées, désormais installée à Annecy, a accordé un entretien exceptionnel à France Bleu. Voici le quatrième épisode : "la fée des bosses."

Perrine Laffont, spécialiste du ski de bosses, a tout gagné : l'or olympique, des Coupes du Monde, etc. À 23 ans, la skieuse ariégeoise originaire des Monts d'Olmes, s'apprête à disputer sa troisième olympiade et va tenter de conserver son titre. Avant de partir pour Pékin, elle a accordé à France Bleu un entretien exceptionnel, au micro de Julien Balidas. Cinq épisodes pour mieux connaitre "Pépette".

Épisode 4 : "la fée des bosses"

Voici l'épisode 4. On évoque avec Perrine Laffont sa discipline, qu'elle et l'équipe de France ont rendu populaire au fil des années. Au point de faire des adeptes.

Episode 4 : "la fée des bosses" Copier

Engouement au boss club des Monts d'Olmes

Le ski freestyle, grâce aux JO, sort de l'anonymat. Et aussi grâce aux performances de Perrine Laffont. L'Ariégeoise la joue collectif : "De part les résultats de l'équipe et ce qu'on a fait aux deux dernières olympiades, ça a permis de médiatiser la discipline oui", reconnait-elle.

Pour se rendre compte de l'engouement, direction la station des Monts d'Olmes. Des enfants avec les chasubles du Boss Club sur le dos sont présents en bas des pistes, accompagnés par les parents. "Perrine Laffont c'est la fierté de la région. Elle a fait découvrir un sport à tout le monde. Moi je viens du rugby, on s'est mis au ski de bosses en achetant un appartement ici. On y a mis le petit et il s'éclate comme un dingue", avance Thierry, un papa.

Et les enfants ne sont pas non plus avares de compliments pour Perrine : "Elle est trop forte, c'est un exemple. On a envie de faire comme elle".

En entendant ça, Perrine Laffont savoure : "C'est hyper cool. C'était une toute petite discipline et on l'a faite connaitre. Entendre des parents qui venaient du rugby dire qu'ils ont choisi de mettre leurs enfants au ski de bosses, j'aime bien".

Les jeunes du Boss Club des Monts d'Olmes. © Radio France - Julien Balidas

Grospiron : "Elle peut le faire"

Reste maintenant à poursuivre cette moisson de médailles à Pékin. Alors quels objectifs pour ces Jeux ? "C'est dur de parler de résultat parce que je ne le maîtrise pas. Je peux très bien dire oui je vais viser l'or ou je vais viser la 20e place. Sportivement, c'est difficile de se fixer des objectifs comme ça. Je préfère me demander quel run je vais faire aux Jeux."

Est-ce qu'elle peut aller chercher l'or une nouvelle fois ? On a posé la question à Edgar Grospiron, titré en 1992 à Albertville : "Elle est capable de le faire. Elle a le potentiel. Elle a le physique, le mental, la technique. Après, la compétition peut être aléatoire. Du coup, il ne faut plus se préparer de la même manière. Elle a tout mais elle a fait le plus facile. La difficulté quand on est champion, c'est de le rester".