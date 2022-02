Perrine Laffont, la Boss des Pyrénées : "les Alpes pour décoller" (épisode 3)

SÉRIE. Perrine Laffont dispute cet hiver à Pékin ses troisièmes JO à seulement 23 ans. La seule athlète de la délégation française venant des Pyrénées, désormais installée à Annecy, a accordé un entretien exceptionnel à France Bleu. Voici le troisième épisode : "les Alpes pour décoller".

Perrine Laffont, spécialiste du ski de bosses, a tout gagné. L'or olympique, des Coupes du Monde, etc. À 23 ans, la skieuse ariégeoise originaire des Monts d'Olmes, s'apprête à disputer sa troisième olympiade et va tenter de conserver son titre. Avant de partir pour Pékin, elle a accordé à France Bleu un entretien exceptionnel, au micro de Julien Balidas. Cinq épisodes pour mieux connaitre "Pépette".

Épisode 3 : "les Alpes pour décoller"

Voici l'épisode 3 de notre série consacrée à Perrine Laffont : "les Alpes pour décoller". Si elle est restée un maximum dans ses Pyrénées, il a fallu partir vers les Alpespour toucher au très haut niveau. Pas forcément simple.

Des sacrifices qui en valaient la peine

Perrine Laffont, qui a disputé ses premiers Jeux à 15 ans, était encore dans les Pyrénées à l'époque. "Je suis partie dans les Alpes à 18 ans. J'ai fait mon lycée à Font-Romeu. J'ai eu la chance d'avoir toutes les structures adaptées pour arriver à haut niveau. J'étais déjà en Coupe du Monde mais j'ai pu rester à Font-Romeu, cela m'a permis de me développer et de bien m'entraîner."

Le rythme devient ensuite effréné, et sa maman sert de très gros soutien. "Quand on a des enfants, à un moment ils sont fatigués et ils nous disent que c'est trop dur. Je lui disais, Perrine tu as signé un contrat, tu iras jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, nous avons fait le choix qu'elle reste dans les Pyrénées et que nous ferions les trajets vers les Alpes tous les weekends. Le vendredi soir après le lycée on partait dans les Alpes et on rentrait le dimanche soir à 2h du matin. Si c'était à refaire, je le referais. C'était les meilleurs choix", raconte Dominique.

Aujourd'hui, Perrine n'a qu'un mot à dire à sa maman : "Merci. Parce qu'elle a toujours cru en moi. Il y a eu des moments difficiles, où j'avais envie d'arrêter. Par ces petites piques, elle m'a permis de repousser mes limites et que je ne m'arrête pas au simple échec. Quand je l'écoute, ça marche toujours bien."

Pour la championne olympique, c'est très compliqué de réussir quand on n'est pas bien entouré : "Il y a toujours des exceptions mais je dirais que c'est impossible oui. On ne peut pas tout faire toute seule. Il faut avoir un entourage. J'avais 15 ans quand je partais en Coupe du Monde. Heureusement qu'il y avait mes parents pour m'amener à l'aéroport ou faire ces millions de kilomètres pour m'emmener sur les compétitions."

Perrine Laffont a fait une partie de ses études à Font-Romeu. © AFP - Raymond ROIG

Le ski alpin ? "Pas fun"

En découvrant les Alpes, Perrine Laffont a pu également se tester au niveau du ski alpin. Mais les bosses, tradition familiale puisque papa et maman en faisait, ont vite pris le dessus. "J'ai fait de l'alpin parce que je voulais être monitrice de ski mais l'ambiance ne me plaisait pas du tout, cela ne collait pas à mon caractère. Ce n'était pas fun, c'était nul, ennuyant (rires)."

Perrine Laffont est aujourd'hui installée à Annecy, en Haute-Savoie.