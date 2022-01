Perrine Laffont, la Boss des Pyrénées : "Pyrénéenne" (épisode 2)

PODCAST. Perrine Laffont dispute cet hiver à Pékin ses troisièmes Jeux Olympiques à seulement 23 ans. La seule athlète de la délégation française venant des Pyrénées, désormais installée à Annecy, a accordé un entretien exceptionnel à France Bleu. Voici le deuxième épisode : "Pyrénéenne".

Perrine Laffont, spécialiste du ski de bosses, a tout gagné. L'or olympique, des Coupes du Monde, etc. A 23 ans, la skieuse ariégeoise originaire des Monts d'Olmes, s'apprête à disputer sa troisième olympiade et va tenter de conserver son titre. Avant de partir pour Pékin, elle a accordé à France Bleu un entretien exceptionnel, au micro de Julien Balidas. Cinq épisodes pour mieux connaitre "Pépette".

Épisode 2 : "Pyrénéenne"

Voici l'épisode 2 de notre série consacrée à Perrine Laffont : "Pyrénéenne". L'Ariégeoise nous raconte son amour pour l'Ariège.

A l'entrée de la station des Monts d'Olmes. © Radio France - Julien Balidas

"Perrine a donné de l'espoir"

Perrine Laffont est fière de rappeler qu'il n'y a "pas que dans les Alpes qu'on fabrique des champions. Il y a Adrien Théau, il y avait toute la famille Delerue à Saint-Lary, Anne-Sophie Barthet... On est plusieurs à être devenus médaillés olympiques ou à faire des Coupes du Monde et à venir des Pyrénées. Et puis la mentalité est beaucoup mieux dans les Pyrénées. On est plus famille, plus détendus. C'est le sud quoi !", sourit-elle.

Son parcours et son palmarès rendent fiers les habitants du pays d'Olmes, comme Avaé, gérante d'une boutique dans la station des Monts d'Olmes : "C'est la première qui sort de la station et je n'espère pas la dernière. C'est la deuxième personnalité qui va marquer les esprits chez nous. Fabien Barthez on en parle encore (Il est né à Lavelanet, comme Perrine Laffont ndlr). Quoiqu'il se passe aux JO, Perrine a marqué toute une génération et elle a donné beaucoup d'espoir à des jeunes qui s'entraînent et qui se disent qu'ils peuvent y arriver aussi. On nous dit souvent qu'on n'arrive pas à la cheville des Alpins mais la preuve que si."

Alors Perrine, la nouvelle Fabien Barthez ? "Le foot c'est quand même autre chose mais ça fait plaisir d'entendre des mots comme ça. Moi j'ai rêvé d'une carrière de haut niveau parce que j'ai vu des champions réussir et de me dire qu'il y a de petits Pyrénéens qui peuvent avoir mon exemple, c'est cool."

Si elle a un peu perdu l'accent car partie côtoyer les Alpins à 15 ans, elle rentre très souvent chez elle se faire chouchouter par les parents et les grands-parents : "Quand on est à l'étranger, on ne mange forcément hyper bien. On n'a pas les bons produits des Pyrénées et de l'Ariège. Quand je rentre j'ai droit aux lasagnes chez maman avec de la bonne viande et chez mamie, les lentilles avec le confit de canard."

Perrine Laffont est partout dans la station des Monts d'Olmes. © Maxppp - FLORENT RAOUL

Kamel Chibli : "On essaie de se battre" face aux Alpes

Comment faire en sorte que les Pyrénées existent ? On a posé la question à un Ariégeois qui défend son territoire et qui connait très bien Perrine Laffont : Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie en charge des Sports. "On parle plus des Alpes mais grâce à des champions comme Perrine, on essaie de se battre. On n'est pas sur les mêmes enjeux mais on essaie d'organiser des compétitions. Par exemple, une étape de ski freeride sur Font-Romeu. On a la chance aussi d'avoir des terres magnifiques, sauvages... Le ski est devenu une religion dans ces territoires, et aussi grâce à Perrine. C'est une fille avec une maturité extraordinaire et surtout ce côté humble et modeste. Elle n'oublie pas d'où elle vient. Perrine, c'est un modèle."

Et le mot de la fin pour Perrine au sujet des Pyrénées : "Le ski est devenu un membre à part entière de l'Occitanie et de l'Ariège. Maintenant, les Monts d'Olmes sont connus internationalement. Oui, on n'a pas les pentes des Alpes ni les structures mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir de grands champions et ne pas passer de supers moments dans les Pyrénées."