"Personnel bien traité, malades bien soignés" : Force Ouvrière dénonce les conditions de travail dans les EHPAD

Après avoir dressé son tableau annuel des effectifs, le groupement départemental des services de santé Force Ouvrière Dordogne s'inquiète de la dégradation des conditions de travail dans les EHPAD de Dordogne.

"Une société se juge à la manière dont elle traite ses personnes âgées." C'est le mot d'ordre du groupement départemental des services de santé Force Ouvrière Dordogne. A quelques jours de la conférence nationale pour la défense des EHPAD à Paris le 28 novembre prochain, ils s'inquiètent de la situation "inquiétante" des conditions de travail du personnel dans les EHPAD de Dordogne.

Une soixantaine d'EHPAD en Dordogne

Pour le syndicat, le constat est clair : il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper des tous les résidents qui vivent dans les quelques soixante EPHAD de Dordogne. "Un quart des Périgourdins a plus de 65 ans. On est dans un des départements où la proportion de personnes âgées est la plus importante. Nous avons donc besoin de moyens adaptés à ce besoin particulier" explique Juliette Bordet la secrétaire départementale Force Ouvrière des services de santé.

Chez les aide-soignants, même inquiétude, "on est toujours à la course" confie Pascal, aide-soignant depuis 27 ans. "Les conditions de travail se dégradent. On n'a plus le temps de discuter ni d'écouter les résidents qui pourtant ont un grand besoin de lien social. Tout cela se répercute sur la santé des soignants. Personnel bien traité, malades bien soignés."

Les membres de Force Ouvrière Dordogne réclament l'application du plan solidarité grand âge qui prévoit un soignant pour un résident. "Pour pouvoir permettre aux résidents de vivre dans de bonnes conditions et aux soignants de pouvoir bien s'occuper d'eux, nous avons besoin des effectifs nécessaires." poursuit Juliette Bordet.

Une situation encore plus préoccupante depuis l'annonce de la disparition des contrats aidés. En effet, les EHPAD de Dordogne en comptent un certain nombre et selon Force Ouvrière il sera difficile de travailler sans eux.