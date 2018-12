Personnel pénitentiaire et détenus mobilisés pour le Téléthon à la prison des Baumettes à Marseille

Marseille, France

L'édition 2018 du Téléthon risque d'être quelque peu perturbée en raison de la nouvelle mobilisation des "gilets jaunes" samedi. Des événements sont annulés "pour des raisons de sécurité", d'autres sont déplacés comme la démonstration scientifique de l'Inserm prévue sur le Vieux Port qui aura finalement lieu au Théâtre de l'Oeuvre (1er). Mais le Téléthon a commencé en début de semaine à la prison des Baumettes où le personnel pénitentiaire et les détenus rament ensemble, en salle, une compétition d'aviron-indoor, dans le seul but de récolter des fonds pour l'AFM.

1 euro récolté par kilomètre parcouru au profit du Téléthon

Un bel exemple de solidarité, cela fait six ans que Regis Lardenois surveillant pénitentiaire, organise avec son équipe des événements au profit du Téléthon, entre les détenus, hommes et femmes, et le personnel : "Le fait de se retrouver autour d'une manifestation sportive et de solidarité, cela aide à la cohésion et à la compréhension, _les détenus comme les personnels se sentent très impliqués pour cette cause_". Et le principe est simple, pour chaque kilomètre parcouru, un euro est reversé à l’AFM, par un sponsor. L'an dernier, 1.943 euros ont été collectés aux Baumettes.

"la vie au quotidien sans le Téléthon serait encore plus difficile" - Florence, maman de Romain 10 ans

Le Téléthon met cette année l'accent sur les "premières victoires" qui commencent à être remportées contre les maladies rares grâce à la thérapie génique, et un espoir pour Florence Manfredini, maman de Romain, 10 ans, atteint de dystrophie musculaire congénitale, une maladie dégérative "Romain est en fauteuil roulant électrique depuis l'âge de 18 mois, bien sur le gros de l'argent va à la recherche et c'est important, mais l'AFM apporte aux familles une aide psychologique et matérielle. Le Téléthon va nous permettre d'avancer l'argent et de changer le fauteuil roulant de Romain". Coût du fauteuil : 30 000 euros. Et Florence de rappeler que "chaque petit sou donné fait grossir une rivière bénéfique à tous, du chercheur au malade et à leur famille."

Les dons au Téléthon, déductibles des impôts à 66%, peuvent être faits par téléphone en appelant le 3637 ou sur le site internet www.telethon.fr.