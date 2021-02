Personnels des Ehpad en Dordogne : "il y en a assez de se faire cracher dessus"

Des personnels des Ehpad poussent un coup de gueule. Ils en ont mare d'être la cible d'insultes et de remarques sur les réseaux sociaux et dans leur vie quotidienne lorsque des cas de Covid-19 sont signalés dans leur établissement.

"Les soignants ne sont pas responsables des cas de Covid-19"

"Je peux vous donne l'exemple d'un collègue qui s'est fait invectiver dans un magasin parce qu'il travaillait dans un établissement avec des cas. Je peux vous donner l’exemple aussi d'un autre professionnel. Son épouse intervient à domicile. Une personne a contacté la structure de sa femme pour demander qu'elle ne vienne plus chez elle car son mari est soignant dans un Ehpad" raconte Pascal Létang, secrétaire départemental adjoint FO santé en Dordogne.

Une situation loin des applaudissements du printemps dernier. "Il y en a assez de se faire cracher dessus. Les soignants ne sont pas responsables des cas de Covid-19 et n'ont pas à être mis en cause de la sorte", tient à rappeler Pascal Létang. Une situation d'autant plus difficile à vivre, que ces soignants doivent déjà faire face au virus dans leur établissement. "Il y a un état de fatigue physique et psychologique. On ne fait pas ce métier pour voir des patients partir dans des blouses en plastique. Donc arrivé à un moment, ça suffit !"