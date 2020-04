Personnes âgées isolées : 20 000 morts d'ici la fin du confinement redoute un spécialiste du secteur

Combien de personnes âgés isolées sont mortes du Covid-19 à leur domicile depuis le début de l'épidémie ? On parle beaucoup des décès dans les EPHAD mais on n'évoque jamais les personnes âgées qui vivent seules chez elles et qui n'ont plus de famille. Dans cette population, il pourrait y avoir 20 000 morts, a estimé vendredi sur France Bleu Paris Laurent Levasseur, président du directoire de Bluelinéa, une entreprise de solutions de téléassistance à domicile.

Ce chiffre se base sur une enquête de l'association Les Petits frères des Pauvres, qui estime à 300 000 le nombre de personnes de plus de 65 ans, en situation de "mort sociale", c'est-à-dire qui n'ont aucun contact avec des personnes autour d'elles pendant plusieurs jours. "Ces personnes continuent à sortir pour faire leurs courses et peuvent contracter le virus", explique Laurent Levasseur. "Malheureusement, elles n'ont pas de soutien familial et peuvent donc en mourir".

Une aide mise en place avec les communes

La société Bluelinea a mis en place un dispositif d'aide à destination des communes pour venir en aide à ces personnes âgées isolées, en appelant les plus de 75 ans. La ville d'Elancourt, dans les Yvelines, a été l'une des premières à mettre en place ce système. "Une cinquantaine de personnes sur 2000 n'a pas répondu à nos appels, précise Laurent Levasseur. "La police a été envoyée au bout de deux jours sans réponse. Et il se trouve que deux ou trois personnes étaient en situation d'urgence médicale".

Plus de 3% des personnes appelées ont accepté l'aide de Bluelinea. L’entreprise propose sur son site une plateforme d’aide, HELP, gratuite pour les communes ou les établissements de soins.