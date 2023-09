Perturbation de la circulation, stationnement, tout savoir sur l'organisation du marathon de Tours ce dimanche

C'est l'évènement de ce week-end à Tours et en région Centre-Val-de-Loire, le Running Loire Valley. Au programme, cinq courses ce dimanche 24 septembre : le marathon, le marathon duo, le 10 km, 20 km et le 10 km marche nordique. Une édition 2023 qui va perturber la circulation et le stationnement e=à Tours, d'autant plus que le parcours du marathon passe pour la première fois en centre-ville.

Des perturbations qui vont débuter le samedi dès 14h pour certains secteurs de l'agglomération. Ainsi, la circulation sera interdite place Anatole France entre la rue Nationale et le rond-point des Mariniers, avenue André Malraux, jusqu'au dimanche 24 septembre à 20h.

Dès 18h30, toujours ce samedi, et jusqu'à dimanche 20h, la rue des Tanneurs, la rue Constantine, celle du docteur Bretonneau ou encore la place du Grand marché seront fermées. Ce sera ensuite le tour, vers 23h50, des avenues Proudhon, de Pont Cher dans le sens nord-sud, mais aussi de la rue Léon Boyer, du Commandant Bourgoin, une partie de la rue Lamartine, Giraudeau ou encore du rond-point Saint-Sauveur. Le quartier des 2 Lions est également en grande partie interdit à la circulation. L'ensemble des rues et secteurs concernés sont à retrouver en détails sur le site de la mairie.

Carte sur les perturbations au vu du marathon de Tours. - Mairie de Tours

A noter que des déviations sont mises en place mais attention, les stationnements résidents, privés, commerciaux seront également interdits. Soyez vigilants à compter du samedi 23 septembre à 14h et jusqu’au dimanche 24 septembre à 20h, une signalétique précise dédiée à l’évènement sera affichée partout où c'est nécessaire. Durant le passage de la course, certains accès/sorties de propriétés, entrées et sorties des parkings seront totalement bloqués. Tout véhicule considéré comme gênant sera enlevé et mis en fourrière.