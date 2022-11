Perturbations à prévoir dans les crèches et le périscolaire de l'agglomération paloise

Un mouvement de grève a été annoncé dans les crèches et le périscolaire de l'agglomération paloise ce jeudi 17 novembre. Plusieurs crèches n'accueilleront pas les enfants le matin comme Henri IV, Lapuyade, Lauriers, Say, Trianon et aux 4 coins du monde, Buisson et Nandina Park, où il faudra aussi prévoir le pique-nique pour le midi. L'accueil soir en revanche reste ouvert.

À Jurançon, dans la crèche des "Ptits bouchons" groupe des "acrobates" sera fermé et celui des "explorateurs" fonctionnera en mode dégradé. À la Pépinière à Pau, les groupes 1 et 3 seront fermés et le groupe 2 fonctionnera sur une amplitude réduite entre 7 h et 17 h 30. Enfin le relais petite enfance (RPE) de Pau ne sera ouvert qu'à partir de 13h30.