Trois-quarts des fruits et près de la moitié des légumes non-bio présentent des traces de pesticides selon un rapport de l'ONG générations futures publié ce mardi. Parmi les produits les plus touchés le céleri, l'endive, ou le raisin. Au marché central de Nancy, les consommateurs sont attentifs.

Nancy, France

Au marché central de Nancy, la plupart des primeurs non-bio l'avouent : ce genre d'étude les agace. En témoigne "Lulu" qui gère le stand Uyar : "On a toujours traité les fruits et légumes,ce n'est ni pire ni mieux qu'avant ! J'en ai un peu marre d'entendre toujours pareil. Moi j'en mange et je me porte bien. Il faut juste bien laver les fruits ! On a des hommes politiques qui font attention, c'est surveillé quand même !"

Prendre conscience de ce que l'on consomme

Certains clients font toutefois très attention à ce qu'ils achètent. "Ce rapport peut inquiéter mais ça va faire prendre conscience aux gens qu'il faut arrêter de consommer des produits de merde !", espère Véronique en balade avec son mari. Un avis partagé par Colin, nancéien. "Ce citron est irrégulier, il a des tâches il n'est pas très beau, explique-t-il en choisissant méticuleusement ses fruits. Il n'est pas certifié bio mais à priori il n'est pas traité".

Quand on voit les fruits on n'a pas le moyen de savoir s'ils sont traités ou pas, ce n'est pas intuitif, du coup c'est pas mal d'avoir ce genre d'information pour influencer le choix du consommateur — Mathilde, vendeuse sur un stand bio

Les produits bio prisés par les consommateurs

Du côté des distributeurs bio on considère l'étude avantageuse. Les produits de la filière contiendraient sept fois moins de pesticides que les produits issus de l’agriculture traditionnelle. "Il faut que les gens sachent ce qu'ils mangent, beaucoup de maladies sont liées à notre alimentation, explique Anthony du stand Crocus. "Pour les producteurs bio c'est tout positif, ajoute Mathilde vendeuse sur un autre stand. Quelqu'un qui veut peu ou pas de pesticides il va forcément aller vers le bio."

Selon l'ONG générations futures faute de données suffisantes, l'étude ne présente pas de résultats sur les traces de pesticides dans les fruits et légumes bio.