Les viticulteurs du Bordelais avaient promis de faire des efforts en matière d'usage des pesticides, apparemment ils tiennent parole. C'est ce qui ressort d'une nouvelle enquête de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir publiée ce mercredi dans son magazine. Les vins de Bordeaux contiennent toujours des pesticides mais beaucoup moins qu'il y a quelques années. Certes, sur les 38 grands crus de Bordeaux analysés, seules trois bouteilles n'ont aucune trace de pesticides. Il s'agit de deux Pauillac et d'un Margaux. Les autres, tous des millésimes 2014, contiennent des résidus. Cela n'a rien d'illégal puisque cela ne dépasse pas les limites autorisées. Et ces résultats sont en nette amélioration.

Encore beaucoup de progrès à faire

Dans l'enquête menée par l'UFC-Que Choisir, la concentration des résidus de pesticides est en moyenne trois fois moins élevée que lors de précédents tests menés il y a 4 ans par l'association. La filière a fait des efforts, poussée par les associations de riverains et par une opinion publique de plus plus préoccupée. La prise de conscience remonte à deux ans déjà, provoquée en partie par le magazine Cash Investigations de France 2. Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux encourage désormais les viticulteurs à réduire l'usage des produits phytosanitaires, à éviter les substances les plus dangereuses. Mais il reste encore beaucoup de progrès à faire. Les associations anti-pesticides lui reprochent de ne pas imposer d'objectifs chiffrés ni de calendrier.